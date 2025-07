Hideo Kojima non giocherà Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha riferito, ecco perché

"No, non lo giocherò", ha detto chiaramente durante un'intervista con Ssense, in cui gli è stato chiesto se abbia intenzione di giocare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ridendo, ma adducendo anche una considerazione comprensibile a questo secco rifiuto.

Hideo Kojima ha riferito chiaramente che non giocherà a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , sostenendo di capire il senso dell'operazione di rifacimento, ma di non essere interessato a rigiocare un titolo che si presenta sostanzialmente uguale all'originale.

Tutto troppo uguale, un problema comune

Hideo Kojima ne fa poi un discorso più generale su diversi giochi moderni, sostenendo che molti tendono a risultare troppo simili tra loro, riferendo che nella maggior parte dei casi si tratta di combattere mostri alieni o medievali.

Almeno, questa è l'impressione riferita da Kojima dopo aver visto i vari titoli presentati nel corso della Summer Game Fest, una visione che rientra nella sua idea di voler proporre qualcosa di nuovo e che possa anche essere controverso, come ha riferito già per Death Stranding 2: On the Beach e la sua volontà di non andare incontro al gusto comune.

Questo fa capire come l'autore dell'originale possa guardare con poco interesse a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, anche al di là della sua querelle con Konami: trattandosi di un remake che punta a rimanere fedele all'originale, può risultare di scarso rilievo per Kojima.