Death Stranding 2: On the Beach è stato modificato a metà sviluppo perché piaceva troppo ai tester

Death Stranding 2: On the Beach deve essere un bel gioco per poter vendere e mantenere Kojima Productions una compagnia di successo, ma secondo il director e fondatore Hideo Kojima il secondo capitolo delle avventure postapocalittiche di Sam Porter Bridges non deve essere troppo bello altrimenti rischia di essere troppo "mainstream", ovvero adatto un po' a tutti i palati.

Purtroppo per Kojima, i primi test di gioco avevano dato reazioni troppo positive per i suoi gusti e ha quindi deciso di cambiare il gioco a metà dello sviluppo per evitare che piacesse così tanto.