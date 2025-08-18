PS5 Pro è già in promozione su AliExpress: ecco l’occasione per il salto di qualità

Con un design elegante e interamente digitale, la PS5 Pro porta lo spazio di archiviazione a 2TB , eliminando una delle preoccupazioni più frequenti dei giocatori: dover cancellare i propri titoli preferiti per far posto alle nuove uscite. È una console pensata per chi vuole avere sempre a disposizione un'intera libreria senza compromessi.

La PlayStation 5 Pro digitale con SSD da 2TB è disponibile in offerta su AliExpress: il prezzo di 760,99€ scende a 660,99€ grazie al coupon ITBTS100 , valido dal 18/08 al 27/08. Ogni codice può essere usato una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non è cumulabile con altre promozioni e resta valido fino a esaurimento scorte. Ecco il link diretto per approfittarne: acquista qui la PS5 Pro in offerta .

Una spinta in più per i giochi di nuova generazione

Oltre allo spazio extra, la PS5 Pro rappresenta un deciso passo avanti in termini di potenza. Il ray tracing più evoluto, il supporto al 4K stabile e i tempi di caricamento ridottissimi grazie all'SSD permettono di vivere i giochi come mai prima d'ora. Ogni titolo guadagna in fluidità e dettaglio, portando l'esperienza su un nuovo livello.

La PS5 Pro

Per chi ama il digitale e vuole il massimo da ogni sessione di gioco, questa offerta è una finestra perfetta per entrare subito nel futuro del gaming. Sony ha confezionato una macchina capace di guardare avanti agli anni a venire, e AliExpress offre l'occasione giusta per metterla nel carrello con un risparmio importante.