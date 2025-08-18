0

PS5 Pro è già in promozione su AliExpress: ecco l’occasione per il salto di qualità

La nuova console di Sony in versione digitale con SSD da 2TB debutta con una sorpresa: un'offerta limitata che la rende ancora più appetibile per i gamer.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   18/08/2025
PS5 Pro

La PlayStation 5 Pro digitale con SSD da 2TB è disponibile in offerta su AliExpress: il prezzo di 760,99€ scende a 660,99€ grazie al coupon ITBTS100, valido dal 18/08 al 27/08. Ogni codice può essere usato una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non è cumulabile con altre promozioni e resta valido fino a esaurimento scorte. Ecco il link diretto per approfittarne: acquista qui la PS5 Pro in offerta.

Con un design elegante e interamente digitale, la PS5 Pro porta lo spazio di archiviazione a 2TB, eliminando una delle preoccupazioni più frequenti dei giocatori: dover cancellare i propri titoli preferiti per far posto alle nuove uscite. È una console pensata per chi vuole avere sempre a disposizione un'intera libreria senza compromessi.

Una spinta in più per i giochi di nuova generazione

Oltre allo spazio extra, la PS5 Pro rappresenta un deciso passo avanti in termini di potenza. Il ray tracing più evoluto, il supporto al 4K stabile e i tempi di caricamento ridottissimi grazie all'SSD permettono di vivere i giochi come mai prima d'ora. Ogni titolo guadagna in fluidità e dettaglio, portando l'esperienza su un nuovo livello.

La PS5 Pro
La PS5 Pro

Per chi ama il digitale e vuole il massimo da ogni sessione di gioco, questa offerta è una finestra perfetta per entrare subito nel futuro del gaming. Sony ha confezionato una macchina capace di guardare avanti agli anni a venire, e AliExpress offre l'occasione giusta per metterla nel carrello con un risparmio importante.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 Pro è già in promozione su AliExpress: ecco l’occasione per il salto di qualità