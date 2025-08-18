PS5 Slim: su AliExpress c’è un’offerta che vale davvero la pena scoprire

La PlayStation 5 Slim da 1TB con lettore disco è in offerta speciale su AliExpress: il prezzo originale di 535,71€ scende a soli 435,71€ utilizzando il coupon ITBTS100, con un risparmio immediato di ben 100€. Un'occasione ideale per chi vuole portarsi a casa la console Sony di ultima generazione al miglior prezzo. Il codice è valido dal 18/08 al 27/08, può essere usato una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non è cumulabile con altre promozioni e resta attivo fino a esaurimento scorte. Potete approfittarne subito a questo link: acquista qui la PS5 Slim in offerta.
La PS5 Slim è la versione più compatta ed elegante della console Sony, pensata per ridurre gli ingombri senza sacrificare le prestazioni. Grazie al lettore disco integrato, offre la possibilità di giocare sia con i titoli in formato fisico sia con quelli digitali, garantendo massima flessibilità agli appassionati. Con il suo design rinnovato e più sottile, trova facilmente posto in qualsiasi setup da gaming.
Prestazioni e funzionalità di nuova generazione
Sul piano tecnico, questa versione mantiene tutta la potenza della PS5 originale, con il supporto al ray tracing, tempi di caricamento rapidissimi grazie all'SSD e una resa grafica fino al 4K con frame rate elevati.
La capacità di archiviazione da 1TB permette di installare diversi giochi di grandi dimensioni senza preoccupazioni, rendendola ideale anche per chi ha una libreria molto ricca.