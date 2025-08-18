PS5 Slim: su AliExpress c’è un’offerta che vale davvero la pena scoprire

La PlayStation 5 Slim da 1TB con lettore disco è in offerta speciale su AliExpress: il prezzo originale di 535,71€ scende a soli 435,71€ utilizzando il coupon ITBTS100, con un risparmio immediato di ben 100€. Un'occasione ideale per chi vuole portarsi a casa la console Sony di ultima generazione al miglior prezzo. Il codice è valido dal 18/08 al 27/08, può essere usato una sola volta per utente sugli ordini spediti in Italia, non è cumulabile con altre promozioni e resta attivo fino a esaurimento scorte. Potete approfittarne subito a questo link: acquista qui la PS5 Slim in offerta.

La PS5 Slim è la versione più compatta ed elegante della console Sony, pensata per ridurre gli ingombri senza sacrificare le prestazioni. Grazie al lettore disco integrato, offre la possibilità di giocare sia con i titoli in formato fisico sia con quelli digitali, garantendo massima flessibilità agli appassionati. Con il suo design rinnovato e più sottile, trova facilmente posto in qualsiasi setup da gaming.