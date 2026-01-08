La Smart TV TCL QLED 4K da 43" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile la Smart TV TCL QLED 4K da 43" a 249,90 € rispetto al prezzo consigliato di 329 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del televisore TCL
Si tratta di un televisore con tecnologia QLED, in grado di riprodurre gli autentici colori cinematografici per un'esperienza altamente immersiva con una profondità convincente. A contribuire è il pannello Direct LED, che garantisce anche maggiore risparmio energetico, mentre il processore AiPQ elabora i contenuti in 4K offrendo immagini fluide dai contrasti netti. I colori sono brillanti e accurati in diversi contesti.
Non mancano Dolby Atmos per un audio immersivo e cristallino, Game Accelerator a 120 Hz per il gaming e tecnologie per offrire il massimo comfort visivo. Inoltre, avrai sotto controllo tutte le tue app preferite in un'unica sezione.