Il monitor da gaming Samsung Odyssey OLED G5 è in promo su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte di Primavera, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming Odyssey OLED G5 di casa Samsung che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 27% (149€ in meno rispetto al prezzo consigliato sulla piattaforma), per un costo totale e finale di 399,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il monitor è dotato di un pannello QD-OLED da 27 pollici con risoluzione 2560×1440 (QHD) e formato 16:9. Garantisce immagini nitide, colori intensi e un contrasto molto elevato, fino a 1.000.000:1.
Ulteriori dettagli sul monitor
La frequenza di aggiornamento di 180 Hz assicura movimenti estremamente fluidi anche nelle situazioni più frenetiche, mentre il tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) riduce al minimo il motion blur e il ghosting. Inoltre, la compatibilità con G-Sync contribuisce a eliminare tearing e stuttering.
Il monitor supporta anche HDR10, offrendo una gamma dinamica più ampia e colori più realistici. La superficie QD-OLED Glare Free riduce i riflessi e migliora la visibilità anche in ambienti luminosi. Dal punto di vista della connettività, il dispositivo include una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio. Il design piatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi postazione gaming.