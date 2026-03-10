Per fare giochi basta essere come Kojima oppure avere il papà coi soldi, dice una leggenda dei GDR

Daglow potrebbe non essere un nome famoso tra i videogiocatori più giovani, ma è noto per aver creato alcuni dei più grandi giochi degli anni 70, 80 e 90 . Infatti si è occupato del design di titoli come il GDR Dungeon (1975), lo strategico Utopia (1982) e l'MMO Neverwinter Nights (1991, ma non confondetelo con il gioco di BioWare con lo stesso nome).

Come si fa a diventare uno sviluppatore di videogiochi di successo? Molti aspiranti autori si saranno posti questa domanda e ora Don Daglow ha dato una risposta, sebbene sia semiseria.

Il discorso di Don Daglow

Parlando alla Game Developers Conference, Daglow ha spiegato: "Vi voglio dire questa come ultima cosa, perché è qualcosa che volevo rendere ben chiaro. Vi serve un papà ricco." Ovviamente è una battuta, ma la rende un po' più seria affermando: "No, quello risolve solo in parte il problema".

Il vero punto è: "Ciò che dovete volere è creare un nuovo stile, non riflettere qualcosa che esiste". Afferma che è come una competizione sonora: bisogna fare in modo che la propria voce venga riconosciuta e che lo stile sia chiaro entro cinque secondi dall'inizio di una canzone, come fanno Lady Gaga e Billie Eilish.

Nel mondo dello sviluppo, questo significa lavorare sull'atmosfera, citando Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding, OD, Physint). "Se giochi a un titolo di Kojima, sai subito che è Kojima." Il punto del discorso di Daglow è che bisogna rendersi unici e questo è il miglior modo per rendere le opere senza tempo.

Spiega anche che i videogiochi hanno valore e hanno un impatto sul pubblico, spiegando che persone che a undici anni hanno giocato i suoi giochi si ritrovano poi quaranta anni dopo a incontrarlo e gli dicono che hanno adorato i suoi titoli, che ancora ricordano. Questo tipo di interazioni "danno valore a ciò che facciamo".

"Non li stiamo solo allontanando dalla noia, non li stiamo solo intrattenendo. È qualcosa che, quando siamo al nostro meglio, ha valore". Questo perché i videogiochi sono arte, non solo un prodotto di consumo e intrattenimento. Infine, Daglow invoglia le persone a non sprecare il proprio talento ma a usarlo per creare qualcosa di grande.