Hideo Kojima loda Mars Express, un anime francese che nessuno ha visto

Hideo Kojima è uno sviluppatore di videogiochi, ma è anche un grande appassionato di cinema, serie TV e animazione. Tramite i propri social media, il creativo spesso esprime i propri giudizi sulle opere recentemente viste e a questo giro ci dà un consiglio: dovremmo guardare Mars Express.
Parliamo di un film di animazione francese del 2023, con ottimi voti ma che ha ottenuto poco successo (1,5 milioni di dollari al botteghino). Ora che l'opera è in arrivo in Giappone, però, ha l'occasione di ottenere nuova risonanza.
Cosa ha detto Kojima su Mars Express
Kojima ha scritto: "Il mio commento su "Mars Express", in uscita nei cinema di tutto il Giappone il 30 gennaio 2026 (venerdì). Ci siamo! L'estetica, il design, la costruzione del mondo, la storia, i temi, la voce autoriale. Evoca l'anime hard sci-fi che amo: quelli usciti negli anni '80 e '90 durante il boom delle OVA, firmati da nomi come Mamoru Oshii, Yoshiaki Kawajiri e Satoshi Kon!"
"Questi pionieri hanno illuminato gli "otaku", che in Giappone erano considerati "minoranze", con il loro genio, diffondendo i semi della cultura "otaku" in tutto il mondo. È una forma di animazione nata solo in quell'epoca speciale: qualcosa che non è né "live action" né "cartoon", ma la nostra "Japanimation"!"
"Questo film è esattamente questo. È un anime raro, che non potrebbe mai nascere dai servizi di streaming né tantomeno dal Giappone moderno. Questo anime francese è qualcosa che dovremmo sostenere e proteggere a ogni costo."
Passando al lato videoludico, Hideo Kojima dice che nel 2026 si dedicherà a OD, Physint e non solo.