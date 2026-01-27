Hideo Kojima loda Mars Express, un anime francese che nessuno ha visto

Parliamo di un film di animazione francese del 2023 , con ottimi voti ma che ha ottenuto poco successo (1,5 milioni di dollari al botteghino). Ora che l'opera è in arrivo in Giappone, però, ha l'occasione di ottenere nuova risonanza.

Hideo Kojima è uno sviluppatore di videogiochi, ma è anche un grande appassionato di cinema, serie TV e animazione. Tramite i propri social media, il creativo spesso esprime i propri giudizi sulle opere recentemente viste e a questo giro ci dà un consiglio: dovremmo guardare Mars Express .

Cosa ha detto Kojima su Mars Express

Kojima ha scritto: "Il mio commento su "Mars Express", in uscita nei cinema di tutto il Giappone il 30 gennaio 2026 (venerdì). Ci siamo! L'estetica, il design, la costruzione del mondo, la storia, i temi, la voce autoriale. Evoca l'anime hard sci-fi che amo: quelli usciti negli anni '80 e '90 durante il boom delle OVA, firmati da nomi come Mamoru Oshii, Yoshiaki Kawajiri e Satoshi Kon!"

"Questi pionieri hanno illuminato gli "otaku", che in Giappone erano considerati "minoranze", con il loro genio, diffondendo i semi della cultura "otaku" in tutto il mondo. È una forma di animazione nata solo in quell'epoca speciale: qualcosa che non è né "live action" né "cartoon", ma la nostra "Japanimation"!"

"Questo film è esattamente questo. È un anime raro, che non potrebbe mai nascere dai servizi di streaming né tantomeno dal Giappone moderno. Questo anime francese è qualcosa che dovremmo sostenere e proteggere a ogni costo."

Passando al lato videoludico, Hideo Kojima dice che nel 2026 si dedicherà a OD, Physint e non solo.