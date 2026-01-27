Monster Hunter Wilds svela le note dell'update 1.040.03.00, con opzioni grafiche e ottimizzazioni per PC

Si tratta della versione 1.040.03.00, in arrivo alle 03:00 italiane di domani, mercoledì 28 gennaio . Il download pesa circa 2 GB, che diventano 31 GB per chi ha installato il Pacchetto texture ad alta risoluzione. Capcom consiglia inoltre di aggiornare i driver a NVIDIA GeForce 581.57 o superiori, oppure AMD Radeon 25.9.1 o 25.9.2. Si sconsiglia di usare la versione 25.10.2 in poi, in quanto sono stati riscontrati dei problemi.

Capcom ha pubblicato le note ufficiali in italiano del nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds , pensato specificamente per la versione PC. L'update introduce ulteriori ottimizzazioni e una serie di nuove opzioni grafiche , con l'obiettivo di migliorare le prestazioni anche sulle configurazioni meno potenti.

Riduzione dell'uso di VRAM e nuove categorie grafiche

Come spiegato nelle note della patch, l'aggiornamento riduce i processi di preparazione degli shader per diminuire il carico sulla CPU. È stato inoltre ottimizzato lo streaming delle texture, migliorando la qualità visiva e riducendo al tempo stesso l'utilizzo delle risorse. Interventi mirati riguardano anche il Pacchetto Texture ad Alta Risoluzione, finora problematico per molti utenti: ora richiede meno VRAM e occupa meno spazio su disco.

L'update introduce anche una nuova scheda CPU nelle opzioni, che permette di gestire il carico di lavoro del processore. Le impostazioni grafiche vengono ampliate con nuove categorie e ulteriori opzioni per quelle già presenti, insieme a preset aggiornati e a una finestra di conferma che propone l'ottimizzazione automatica al primo avvio dopo l'update. La qualità della nebbia volumetrica passa da due a cinque livelli: le vecchie "Alta" e "Bassa" diventano "Massima" e "Alta", mentre si aggiungono tre nuove opzioni inferiori - "Media", "Bassa" e "Minima".

Infine, l'update risolve alcuni bug minori, anche in questo caso strettamente legati alla versione PC. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali dell'aggiornamento in lingua italiana, che potrete leggere a questo indirizzo. Come già annunciato in passato, questo è il secondo di tre aggiornamenti per migliorare le prestazioni di Wilds, criticate aspramente fin dal lancio. L'ultimo update in programma sarà disponibile il 18 febbraio e includerà miglioramenti generali per tutte le piattaforme.