Monster Hunter Wilds svela l'update di febbraio con Arkveld arcitemprato e mostri a 10 stelle

L'update sarà disponibile da mercoledì 18 febbraio su tutte le piattaforme e porterà con sé l' Arkveld arcitemprato , nuova sfida di altissimo livello pensata per i cacciatori più esperti. Qui sotto trovate il trailer in italiano che svela le novità in arrivo.

Per celebrare il primo anniversario di Monster Hunter Wilds , Capcom ha pubblicato un messaggio speciale in cui ha presentato i contenuti del grande aggiornamento di febbraio , probabilmente l'ultimo a introdurre novità sostanziali secondo la roadmap ufficiale.

Le novità dell’aggiornamento

Come mostrato nel filmato di presentazione, questa versione definitiva dell'Arkveld integra anche alcune mosse e dinamiche della variante "guardiano" affrontata nella storia principale di Monster Hunter Wilds.

L'arrivo dell'Arkveld arcitemprato introduce inoltre le missioni a 10 stelle dedicate a tutti i mostri Apex, tra cui Rey Dau e Uth Duna, aggiungendo un ulteriore gradino di difficoltà all'endgame. Completando queste cacce, i giocatori potranno ottenere Amuleti consunti - che una volta valutati possono rivelare talismani rari - ed Emblemi temprati, utili per riforgiare le armi Artian Gogma.

Proseguendo con le novità, la nuova missione evento "Il sogno di ogni cacciatore" permetterà di ottenere l'arma e il ciondolo vincitori del recente concorso di design. Lo Spadone "Specchio infranto" creato da Nolan Lu richiama un vetro frantumato che si "ricompone" durante gli attacchi caricati, per poi infrangersi nuovamente sui mostri generando un effetto visivo distintivo.

L'aggiornamento segna anche l'arrivo del crossover con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Completando l'incarico speciale dedicato, sarà possibile ottenere oggetti a tema Monstie e un costume in stile anime per il compagno Felyne ispirato a Rudy, uno dei personaggi del nuovo capitolo della serie Stories.

Non mancheranno ulteriori missioni speciali che sbloccheranno equipaggiamenti e opzioni di personalizzazione aggiuntive, oltre a un buono gratuito per modificare l'aspetto del personaggio e del Felyne. Dal 18 febbraio e per tutto il mese successivo torneranno inoltre i quattro festival stagionali già proposti in passato, che si alterneranno settimanalmente accompagnati da nuove missioni evento.