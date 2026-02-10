Black Myth: Zhong Kui torna a mostrarsi con un impressionante trailer in‑engine

Si tratta di un filmato di circa sei minuti composto da sequenze in‑engine , realizzate quindi con il motore di gioco ma non rappresentative di gameplay in tempo reale. È, di fatto, una vetrina tecnica che mette in risalto asset, illuminazione avanzata, modelli, animazioni e gestione delle scene.

In cucina con Game Science

Il trailer si apre in una cucina indaffarata, impegnata nella preparazione di una sorta di minestrone. Tutto è mostrato con una cura maniacale: il vapore che sale dalle pentole, la luce calda che rimbalza sulle superfici lucide, le mani che lavorano con naturalezza ogni ingrediente. Se l'obiettivo del team era ribadire la propria padronanza dell'Unreal Engine 5 e condensare lo stile e l'atmosfera della tradizione mitologica cinese, il risultato è centrato in pieno.

Nel finale scopriamo che la pietanza viene servita a un misterioso prigioniero incappucciato, la cui identità rimane avvolta nel dubbio. Game Science, tuttavia, invita a non cercare significati nascosti: quanto mostrato "non è canonico e solo a scopo d'intrattenimento".

Annunciato alla Gamescom dello scorso anno con un primo trailer, Black Myth: Zhong Kui è il secondo capitolo della serie Black Myth e porta al centro della scena Zhong Kui, figura leggendaria del folklore cinese nota come "il re dei cacciatori di demoni". Il progetto sembrerebbe ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, con uscita prevista su "console mainstream" e PC. Al momento non è stata indicata alcuna finestra di lancio, nemmeno approssimativa.