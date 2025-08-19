Black Myth: Zhong Kui è stato annunciato con un trailer alla Gamescom, è il nuovo action RPG dopo Wukong

A chiudere l'Opening Night Live della Gamescom 2025 c'è stata una sorpresa notevole: si tratta dell'annuncio di Black Myth: Zhong Kui, mostrato con un primo trailer nel corso dell'evento, nuovo action RPG che prosegue nel solco impostato da Wukong.
Dopo Black Myth: Wukong, Game Science torna nel medesimo universo che richiama la mitologia cinese con un nuovo gioco che dovrebbe ricalcare le caratteristiche del precedente, essendo stato presentato come un action RPG single player che trae ispirazione dalla nota figura mitologica del folklore cinese, Zhong Kui, dopo le voci legate alla registrazione del trademark.
Il personaggio in questione, secondo la tradizione, è una divinità che combatte fantasmi ed esseri malvagi, un uomo imponente e in grado di dominare migliaia di demoni con la sua forza.
Il primo trailer del nuovo Black Myth
Il primo trailer ha carattere narrativo ma si limita sostanzialmente a mostrare qualcosa dell'ambientazione di Black Myth: Zhong Kui con una sequenza dal taglio cinematografico che non mostra nulla del gameplay.
Serve dunque soprattutto a stabilire ambientazione e atmosfera, che si legano in maniera chiara a quelle viste anche in Wukong, legandosi alla tradizione mitologica cinese andando ad approfondire un'altra figura tipica di questa cultura.
Considerando che Zhong Kui viene rappresentato come un grande combattente, in grado di scontrarsi e vincere contro creature ultraterrene tra spiriti e demoni, possiamo immaginare che il gioco si incentri sugli scontri con queste tipologie di nemici.
Black Myth: Zhong Kui è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, a quanto pare, dunque ci sarà tempo per tornare a parlarne. Nel frattempo, ricordiamo che Black Myth: Wukong arriverà su Xbox Series X|S proprio domani, 20 agosto 2025.