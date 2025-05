Black Myth Wukong ha "salvato molti negozi" dal fallimento grazie alla versione fisica

Black Myth Wukong è un gioco amato e di successo. In molti lo hanno lodato e apprezzato sin dal lancio, dimostrando anche che i videogiochi di produzione cinese (e con ambientazione cinese) sono un grande investimento per il mercato .

I risultati di Black Myth Wukong in formato fisico

Parlando con The Gamer, Mike Yum - il CEO di PM Studios, ovvero l'editore della versione fisica del videogioco - ha spiegato cosa è successo quando il videogioco è arrivato sul mercato in formato disco, dopo essere stato inizialmente pubblicato solo in digitale su PC e PS5.

Yum non indica dei dati precisi, ma spiega: "Vorrei potervi indicare i numeri, ma i ragazzi di Game Science tengono molto alla privacy e lo rispetto. I dati mostrano però che a me e a tutti i distributori, partner e rivenditori che il mercato fisico è ancora in salute".

"Ho ricevuto un sacco di chiamate durante Natale e dopo il Capodanno per ringraziarmi: mi hanno detto che il gioco ha salvato il loro negozio". Aggiunge che il gioco è stato un enorme successo in nazioni come la Spagna e l'Italia e Yum "non sa perché".

Dice anche che in nazioni dove la tecnologia internet si basa ancora su abbonamenti a consumo o hanno velocità bassissime, nessuno pagherebbe per scaricare 100 GB di dati e quindi il disco ha più successo.

Game Science non ha dato dati precisi se non affermare che Black Myth Wukong ha venduto circa il 30% delle copie fuori dalla Cina. Secondo le stime degli analisti, a febbraio 2025 il videogioco era arrivato a 7 milioni di copie fuori dalla Cina. In totale, secondo altre stime, avrebbe piazzato almeno 25 milioni di copie.

Segnaliamo anche che il protagonista di Black Myth: Wukong è stato usato per dei video di propaganda militarista del governo cinese.