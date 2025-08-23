Svelati tutti i miglioramenti di Gears of War: Reloaded al lancio

The Coalition ha annunciato tutti i miglioramenti che sono stati apportati a Gears of War: Reloaded prima del lancio del 26 agosto 2025, basati sulle osservazioni tecniche e sul feedback della comunità. Il tutto grazie alla Beta Multiplayer di qualche mese fa, che ha permesso di raccogliere molti dati utili.

Tutti i miglioramenti

Dal punto di vista tecnico abbiamo dei miglioramenti generali della stabilità e dei miglioramenti al cross-platform. Ora è possibile vedere chiaramente su quale piattaforma si trovano gli altri giocatori tramite l'icona della piattaforma. Gli account collegati sono più facili da individuare, così il giocatore saprà chi può aggiungere come amico cross-platform. È più facile invitare i giocatori nella squadra / partita, indipendentemente dalla piattaforma su cui si trovano.

Sono stati apportati anche dei miglioramenti al Gnasher, con la rosa dei colpi che è stata ristretta, e con i danni e la registrazione dei colpi che sono stati migliorati. Il danno della Ricarica Attiva è ora fisso (invece che variabile) su tutte le armi.

Ma non finisce qui, perché ci sono stati dei miglioramenti al matchmaking, con più server dedicati e servizi online potenziati. È stato migliorato anche il matchmaking per le "Squadre" cross-platform.

The Coalition ha lavorato molto anche sulla versione PC, cui è stata aggiunta l'opzione per impostare il framerate a 240 fps, è stato aggiunto il supporto per la chat vocale push-to-talk, è stato migliorato il supporto per i monitor Ultrawide ed è stato aumentato il controllo della sensibilità del mouse. Si parla poi in generale di "ottimizzazioni" che hanno reso il gioco più fluido.

Infine, è stato ribadito che Gears of War Reloaded è ottimizzato per ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X e verificato per Steam Deck.