7

Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5, conferma la classifica USA

La classifica USA relativa all'ultima settimana di agosto conferma che Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5, mancando l'obiettivo della top 15 sulla piattaforma Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/09/2025
Marcus Fenix in Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded
Articoli News Video Immagini

La classifica USA relativa alla settimana dal 24 al 30 agosto conferma che Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5: il remake dell'iconico sparatutto in terza persona creato da Epic Games è rimasto fuori dalla top 15 dei titoli più giocati sulla console Sony.

  1. Call of Duty HQ
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Grand Theft Auto V
  5. NBA 2K25
  6. Delta Force
  7. Marvel Rivals
  8. NBA 2K26
  9. Madden NFL 26
  10. Minecraft
  11. Mortal Kombat 1
  12. WWE 2K25
  13. Helldivers 2
  14. EA Sports College Football 26
  15. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Helldivers 2 vende di più al lancio su Xbox di quanto fatto su PS5: supera di gran lunga Gears of War Reloaded Helldivers 2 vende di più al lancio su Xbox di quanto fatto su PS5: supera di gran lunga Gears of War Reloaded

Diverso è il discorso relativo alla classifica Xbox, dove Gears of War: Reloaded occupa la settima posizione, subito dopo Helldivers 2, ma può chiaramente contare sulla sostanziale spinta del Game Pass.

  1. Call of Duty HQ
  2. Fortnite
  3. Roblox
  4. Grand Theft Auto V
  5. Minecraft
  6. Helldivers 2
  7. Gears of War: Reloaded
  8. NBA 2K25
  9. Delta Force
  10. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
  11. EA Sports Madden NFL 26
  12. Marvel Rivals
  13. NBA 2K26
  14. Rocket League
  15. Apex Legends

E Steam?

Per quanto riguarda invece la classifica Steam americana, Helldivers 2 è tornato al comando recuperando ben quattro posizioni, ma le sorprese vere sono quelle di Path of Exile 2, che passa dal sessantunesimo al quarto posto, e di No Man's Sky, che passa dal centottesimo al settimo posto.

  1. Helldivers 2
  2. Counter-Strike 2
  3. Peak
  4. Path of Exile 2
  5. Marvel Rivals
  6. Deadlock
  7. No Man's Sky
  8. Battlefield 2042
  9. Rocket League
  10. Dead by Daylight
  11. Baldur's Gate 3
  12. Team Fortress 2
  13. Dota 2
  14. Warframe
  15. Destiny 2
#Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5, conferma la classifica USA