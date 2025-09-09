Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5, conferma la classifica USA

Diverso è il discorso relativo alla classifica Xbox , dove Gears of War: Reloaded occupa la settima posizione, subito dopo Helldivers 2, ma può chiaramente contare sulla sostanziale spinta del Game Pass.

La classifica USA relativa alla settimana dal 24 al 30 agosto conferma che Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5 : il remake dell'iconico sparatutto in terza persona creato da Epic Games è rimasto fuori dalla top 15 dei titoli più giocati sulla console Sony.

E Steam?

Per quanto riguarda invece la classifica Steam americana, Helldivers 2 è tornato al comando recuperando ben quattro posizioni, ma le sorprese vere sono quelle di Path of Exile 2, che passa dal sessantunesimo al quarto posto, e di No Man's Sky, che passa dal centottesimo al settimo posto.