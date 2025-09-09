Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5, conferma la classifica USA

La classifica USA relativa alla settimana dal 24 al 30 agosto conferma che Gears of War: Reloaded non ha conquistato l'utenza PS5: il remake dell'iconico sparatutto in terza persona creato da Epic Games è rimasto fuori dalla top 15 dei titoli più giocati sulla console Sony.
- Call of Duty HQ
- Fortnite
- Roblox
- Grand Theft Auto V
- NBA 2K25
- Delta Force
- Marvel Rivals
- NBA 2K26
- Madden NFL 26
- Minecraft
- Mortal Kombat 1
- WWE 2K25
- Helldivers 2
- EA Sports College Football 26
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Diverso è il discorso relativo alla classifica Xbox, dove Gears of War: Reloaded occupa la settima posizione, subito dopo Helldivers 2, ma può chiaramente contare sulla sostanziale spinta del Game Pass.
- Call of Duty HQ
- Fortnite
- Roblox
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Helldivers 2
- Gears of War: Reloaded
- NBA 2K25
- Delta Force
- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- EA Sports Madden NFL 26
- Marvel Rivals
- NBA 2K26
- Rocket League
- Apex Legends
E Steam?
Per quanto riguarda invece la classifica Steam americana, Helldivers 2 è tornato al comando recuperando ben quattro posizioni, ma le sorprese vere sono quelle di Path of Exile 2, che passa dal sessantunesimo al quarto posto, e di No Man's Sky, che passa dal centottesimo al settimo posto.
- Helldivers 2
- Counter-Strike 2
- Peak
- Path of Exile 2
- Marvel Rivals
- Deadlock
- No Man's Sky
- Battlefield 2042
- Rocket League
- Dead by Daylight
- Baldur's Gate 3
- Team Fortress 2
- Dota 2
- Warframe
- Destiny 2