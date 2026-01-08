Sony considera GTA 6 quasi un'esclusiva PlayStation, Marvel's Wolverine uscirà prima?

Sony considera GTA 6 quasi come un'esclusiva PlayStation: lo sostiene il giornalista Jason Schreier, collaboratore di Bloomberg nonché fonte generalmente affidabile, secondo cui Marvel's Wolverine uscirà prima di novembre.
L'obiettivo sarebbe quello di evitare uno scontro diretto che andrebbe a discapito della casa giapponese: "Marvel's Wolverine arriverà quasi certamente a settembre o a ottobre", ha detto Schreier durante l'ultima puntata del podcast Button Mash.
Nell'ottica di GTA 6 "Xbox è quasi irrilevante: sono sicuro che venderanno milioni di copie sulla console Microsoft, ma PS5 sarà la piattaforma principale. In qualche modo è quasi come se fosse un'esclusiva PlayStation: la maggior parte delle vendite sarà su PS5 e si venderanno molte PS5 insieme al gioco."
"Sospetto quindi che Sony stia pianificando l'intero calendario attorno a GTA 6 e non pubblicherà nulla nella 'blast zone'", ovverosia la finestra di lancio del nuovo capitolo della serie di Rockstar Games.
La piattaforma migliore per GTA 6?
Tempo fa un leaker sosteneva che GTA 6 girerà a 60 fps ma solo su PS5 Pro, e sebbene queste esatte specifiche risultino lungi dall'essere state confermate ufficialmente, non c'è dubbio che il nuovo episodio della saga sviluppata da Rockstar Games offrirà l'esperienza migliore su PlayStation 5 Pro.
Si potrebbe addirittura dire che la nuova e più potente console Sony avrà finalmente un senso proprio quando uscirà GTA 6, e immaginiamo che a quel punto gli appassionati più sfegatati della serie accetteranno di buon grado di effettuare l'upgrade per poter giocare l'avventura di Jason e Lucia con la resa visiva migliore possibile.