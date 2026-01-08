Sony considera GTA 6 quasi un'esclusiva PlayStation, Marvel's Wolverine uscirà prima?

Sony considera GTA 6 quasi come un'esclusiva PlayStation: lo sostiene il giornalista Jason Schreier, collaboratore di Bloomberg nonché fonte generalmente affidabile, secondo cui Marvel's Wolverine uscirà prima di novembre.

L'obiettivo sarebbe quello di evitare uno scontro diretto che andrebbe a discapito della casa giapponese: "Marvel's Wolverine arriverà quasi certamente a settembre o a ottobre", ha detto Schreier durante l'ultima puntata del podcast Button Mash.

Nell'ottica di GTA 6 "Xbox è quasi irrilevante: sono sicuro che venderanno milioni di copie sulla console Microsoft, ma PS5 sarà la piattaforma principale. In qualche modo è quasi come se fosse un'esclusiva PlayStation: la maggior parte delle vendite sarà su PS5 e si venderanno molte PS5 insieme al gioco."

"Sospetto quindi che Sony stia pianificando l'intero calendario attorno a GTA 6 e non pubblicherà nulla nella 'blast zone'", ovverosia la finestra di lancio del nuovo capitolo della serie di Rockstar Games.