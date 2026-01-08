Anche Gmail si affida all'IA: arriva l'Inbox che organizza le tue email, puoi dire addio alle liste infinite

Google sta modificando l'esperienza di Gmail con l'introduzione della nuova AI Inbox, una elemento che va completamente a ripensare e che sostituisce la classica lista di email con riepiloghi intelligenti e attività suggerite. L'obiettivo è trasformare la posta elettronica in uno strumento più attivo e utile per gestire impegni, priorità e informazioni importanti, soprattutto per chi utilizza l'inbox come una vera e propria lista di cose da fare.
Invece di mostrare semplicemente i messaggi in ordine cronologico, AI Inbox analizza le email e propone azioni personalizzate, come riprogrammare un appuntamento dal dentista, rispondere a un allenatore o pagare una quota per un torneo sportivo.
Qual è la posizione di Google sull'uso dell'IA in Gmail?
L'AI Inbox, offre sintesi tematiche per aiutare l'utente a recuperare rapidamente il contesto di conversazioni più lunghe, come l'andamento di una stagione sportiva o l'organizzazione di un evento di famiglia. Secondo Google, l'intelligenza artificiale stabilisce le priorità in base a diversi segnali, tra cui le persone con cui si comunica più spesso e la rapidità con cui si risponde a determinati messaggi.
Tuttavia, l'azienda riconosce che non esiste ancora un limite al numero di attività suggerite, e questo potrebbe rischiare di amplificare il sovraccarico informativo anziché ridurlo. Al momento, AI Inbox è disponibile solo per un gruppo ristretto di "trusted testers" negli Stati Uniti, esclusivamente via browser e solo per account Gmail consumer.
Oltre all'AI Inbox, arriveranno altre funzioni IA su Gmail per tutti
Parallelamente, Google sta rendendo disponibili gratuitamente per tutti gli utenti Gmail consumer alcune funzioni IA che in precedenza erano riservate ai piani a pagamento: risposte suggerite personalizzate, riepiloghi AI delle conversazioni e lo strumento Help Me Write per la scrittura assistita. Gli abbonati ai piani Google One AI Pro (19,99 dollari al mese) e Ultra (249,99 dollari al mese) negli Stati Uniti avranno accesso a ulteriori strumenti avanzati, come una funzione di correzione stile Grammarly e riepiloghi AI nei risultati di ricerca. Per chi non desidera utilizzare l'IA in Gmail, è comunque possibile disattivare queste funzioni, anche se ciò comporta la perdita di alcune funzionalità smart.