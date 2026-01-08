Anche Gmail si affida all'IA: arriva l'Inbox che organizza le tue email, puoi dire addio alle liste infinite

Google sta modificando l'esperienza di Gmail con l'introduzione della nuova AI Inbox, una elemento che va completamente a ripensare e che sostituisce la classica lista di email con riepiloghi intelligenti e attività suggerite. L'obiettivo è trasformare la posta elettronica in uno strumento più attivo e utile per gestire impegni, priorità e informazioni importanti, soprattutto per chi utilizza l'inbox come una vera e propria lista di cose da fare. Invece di mostrare semplicemente i messaggi in ordine cronologico, AI Inbox analizza le email e propone azioni personalizzate, come riprogrammare un appuntamento dal dentista, rispondere a un allenatore o pagare una quota per un torneo sportivo.

Qual è la posizione di Google sull'uso dell'IA in Gmail? L'AI Inbox, offre sintesi tematiche per aiutare l'utente a recuperare rapidamente il contesto di conversazioni più lunghe, come l'andamento di una stagione sportiva o l'organizzazione di un evento di famiglia. Secondo Google, l'intelligenza artificiale stabilisce le priorità in base a diversi segnali, tra cui le persone con cui si comunica più spesso e la rapidità con cui si risponde a determinati messaggi. Grande novità per Google: finalmente potrete modificare il vostro indirizzo Gmail Tuttavia, l'azienda riconosce che non esiste ancora un limite al numero di attività suggerite, e questo potrebbe rischiare di amplificare il sovraccarico informativo anziché ridurlo. Al momento, AI Inbox è disponibile solo per un gruppo ristretto di "trusted testers" negli Stati Uniti, esclusivamente via browser e solo per account Gmail consumer.