Nintendo annuncia la nuova serie di prodotti My Mario, in arrivo anche in Italia

Si tratta di una collezione di prodotti, giochi ed esperienze che offre ai bambini, ma non solo, vari modi divertenti per esplorare, immaginare e giocare insieme ai personaggi del Regno dei Funghi come Mario, Luigi, Principessa Peach e Yoshi .

Dal 19 febbraio , Nintendo metterà a disposizione questo nuovo set di gadget e prodotti vari basati su Mario e il Regno dei Funghi, portando dunque anche in occidente l'iniziativa che era stata lanciata nell'agosto 2025 in Giappone.

Nintendo ha annunciato il prossimo arrivo di una nuova serie di prodotti chiamata My Mario e ovviamente incentrata sul celebre personaggio-icona della compagnia, che verrà lanciata anche in Italia a partire dal mese prossimo.

Una prima lista di prodotti

I primi prodotti della linea My Mario saranno disponibili ufficialmente su My Nintendo Store dal 19 febbraio, mentre alcuni articoli selezionati della collezione My Mario arriveranno anche nei punti vendita italiani aderenti nel corso dell'anno.

Gli articoli sono sviluppati in collaborazione con partner come TOMY e Simba e progettati con cura per rappresentare il primo passo dei più piccoli nel mondo creativo del gioco insieme a Mario e ai suoi amici.

I prodotti della serie My Mario che saranno disponibili in Europa dal 19 febbraio includono:

Due set di blocchi di legno ispirati a Mario e agli oggetti più iconici della serie Super Mario, ovvero il set My Mario: Set blocchi di legno - Mario da 3 pezzi e il set My Mario: Set blocchi di legno - Mario e i suoi amici da 30 pezzi

ispirati a Mario e agli oggetti più iconici della serie Super Mario, ovvero il set My Mario: Set blocchi di legno - Mario da 3 pezzi e il set My Mario: Set blocchi di legno - Mario e i suoi amici da 30 pezzi Un' app gratuita chiamata "Ciao, Mario!" per dispositivi smart e Nintendo Switch che permette a bambini, genitori e a chi si prende cura dei piccoli di interagire in modo intuitivo e divertente con Mario - disponibile su Apple App Store e Google Play e su Nintendo Switch e Switch 2 dal 19 febbraio

per dispositivi smart e Nintendo Switch che permette a bambini, genitori e a chi si prende cura dei piccoli di interagire in modo intuitivo e divertente con Mario - disponibile su Apple App Store e Google Play e su Nintendo Switch e Switch 2 dal 19 febbraio Una serie di brevi animazioni in stop-motion chiamati "It's Me, Mario!'", già disponibili sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia

Peluches morbidi firmati Simba, tra cui sonagli divertenti e un soffice peluche di Mario da abbracciare

Altri prodotti si uniranno alla gamma My Mario in Europa in futuro, tra cui:

Una collezione di abbigliamento per neonati e bambini piccoli

La collezione Toomies My Mario di TOMY, che renderà il momento del bagnetto ancora più divertente con giocattoli da bagno e spruzzatori d'acqua ispirati ai personaggi iconici della serie Super Mario

Un libro interattivo "Ciao, Mario!"

Altre informazioni sui prodotti della serie verranno messe a disposizione direttamente sul sito ufficiale My Mario poco prima del lancio a febbraio.