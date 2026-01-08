Nintendo annuncia due nuove colorazioni per i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2

Nintendo ha sorpreso i fan annunciando oggi un nuovo set di Joy‑Con 2 per Nintendo Switch 2, caratterizzato da due colorazioni completamente inedite: viola chiaro per il controller di sinistra e verde chiaro per quello di destra. Si tratta delle prime varianti cromatiche aggiuntive dedicate alla nuova console, pensate per affiancare i colori standard già disponibili al lancio.

I controller sono stati mostrati per la prima volta attraverso alcune immagini pubblicate sull'app mobile Nintendo Today, che ne ha svelato l'aspetto in anteprima. Il debutto nei negozi è previsto per il 12 febbraio, data che coincide con l'uscita di Mario Tennis Fever su Switch 2.