Nintendo annuncia due nuove colorazioni per i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2

Nintendo ha sorpreso i fan annunciando oggi un nuovo set di Joy‑Con 2 per Nintendo Switch 2, caratterizzato da due colorazioni completamente inedite: viola chiaro per il controller di sinistra e verde chiaro per quello di destra. Si tratta delle prime varianti cromatiche aggiuntive dedicate alla nuova console, pensate per affiancare i colori standard già disponibili al lancio.
I controller sono stati mostrati per la prima volta attraverso alcune immagini pubblicate sull'app mobile Nintendo Today, che ne ha svelato l'aspetto in anteprima. Il debutto nei negozi è previsto per il 12 febbraio, data che coincide con l'uscita di Mario Tennis Fever su Switch 2.
Prime immagini del nuovo set di Joy-Con
Come possiamo vedere dagli scatti qui sotto, possiamo vedere come la struttura dei Joy‑Con 2 rimanga invariata rispetto ai modelli base: il corpo principale conserva la finitura nera, mentre le nuove tonalità pastello colorano la zona attorno alle levette analogiche e la parte laterale che permette l'aggancio magnetico alla console, sostituendo il tradizionale abbinamento rosso chiaro e blu chiaro, offrendo un'alternativa più morbida e moderna.
La nuova coppia di Joy‑Con 2 sarà disponibile al prezzo consigliato di 89,99 euro, identico a quello delle versioni standard. Resta ora da vedere come verranno accolte queste nuove tonalità dai fan: vi hanno conquistato o preferite i colori classici? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.