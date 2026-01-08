Leggende Pokémon: Z-A potrebbe superare Mario Kart World nella classifica giapponese

Nonostante le critiche, Leggende Pokémon: Z-A potrebbe superare Mario Kart World in patria: è ciò che rivela la classifica giapponese per la settimana dal 22 al 28 dicembre, che vede l'esclusiva per Nintendo Switch 2 in testa ma con poco distacco.
Andando infatti a leggere le vendite totali, viene fuori che Mario Kart World si appresta a superare quot a 2,7 milioni di copie vendute nel solo Giappone, ma forte della sua duplice versione Leggende Pokémon: Z-A non è da meno e conta attualmente circa 2,53 milioni di copie.
- [SW2] Mario Kart World - 94.645 (2.668.381)
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 59.469 (1.529.823)
- [SW2] Kirby Air Riders - 47.793 (424.837)
- [SW2] Leggende Pokémon: Z-A - 46.868 (1.004.154)
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 32.649 (232.554)
- [SW2] Momotaro Dentetsu 2 - 30.154 (188.535)
- [SW2] Donkey Kong Bananza - 15.258 (435.206)
- [NSW] Minecraft - 14.985 (4.109.192)
- [SW2] Super Mario Party Jamboree - 14.808 (126.436)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 13.839 (8.311.118)
In terza posizione troviamo Kirby Air Riders, che tuttavia non ha ancora segnato il traguardo del mezzo milione di copie vendute in patria, seguito dal sequel di Momotaro Dentetsu.
La classifica hardware
Fresco di annuncio delle due nuove colorazioni per i Joy-Con 2, Nintendo Switch 2 mantiene saldamente il comando della classifica hardware e si avvicina rapidamente ai 4 milioni di unità vendute soltanto in patria, anche grazie alla versione a prezzo ridotto per i soli utenti giapponesi.
- Nintendo Switch 2 - 200.257 (3.784.067)
- Nintendo Switch modello OLED - 14.004 (9.397.922)
- PlayStation 5 Digital Edition - 13.587 (1.117.528)
- Nintendo Switch Lite - 11.776 (6.804.465)
- Nintendo Switch - 6.995 (20.213.756)
- PlayStation 5 - 3.995 (5.859.425)
- PlayStation 5 Pro - 1.650 (311.257)
- Xbox Series X Digital Edition - 209 (24.711)
- Xbox Series S - 71 (340.361)
- Xbox Series X - 17 (323.855)