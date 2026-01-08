Leggende Pokémon Z-A dà il via alla Stagione 5 delle Lotte Competitive: tutte le ricompense in palio

La stagione introduce anche alcune limitazioni relative ai Pokémon ammessi . Possono partecipare tutte le creature comprese tra i numeri 001 e 227 del Pokédex di Luminopoli, oltre ai Pokémon numerati 001-127, 131 e 132 del nuovo Pokédex introdotto con l'espansione Megadimensione.

Per chi non conoscesse la modalità, le Lotte Competitive sono sfide multiplayer online in cui fino a quattro giocatori si affrontano in incontri rapidi, cercando di mandare KO il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro il tempo limite. Per partecipare basta avviare il gioco, aprire il menu principale con il tasto X, accedere alla sezione Comunicazione e selezionare l'opzione dedicata alle Lotte Competitive. È naturalmente richiesta un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online.

I premi della Stagione 5

Come accennato in apertura, prendendo parte alle Lotte Competitive è possibile ottenere una serie di ricompense. Questi includono i Tappi e le pietre per la megaevoluzione. Questa stagione introduce la Sceptilite, ottenibile semplicemente raggiungendo il rango S. Se ve le siete persi, potrete ricevere anche le precedenti pietre di Baxcalibur, Delphox, Chesnaugh e Greninja raggiungendo i ranghi dalla Y alla V.

MegaSceptile in Leggende Pokémon Z-A

Ecco inoltre tutti gli altri premi in palio: Rango A

3 Tappi d'oro

5 Tappi d'argento

3 Semi padronanza

1 Granpepita

Dal rango B al rango E

2 Tappi d'oro

3 Tappi d'argento

2 Semi padronanza

2 Pepite

Dal rango F al rango I

1 Tappo d'oro

2 Tappi d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Dal rango J al rango M

1 Tappo d'argento

1 Seme padronanza

2 Pepite

Dal rango N al rango R

1 Seme padronanza

1 Pepita

Fino al rango S