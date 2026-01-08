Leggende Pokémon Z-A dà il via alla Stagione 5 delle Lotte Competitive: tutte le ricompense in palio

Da oggi, 8 gennaio, prende il via la quinta stagione delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon Z-A, permettendo agli allenatori di sfidarsi online per scalare i ranghi e ottenere una serie di ricompense utili. Tra queste spicca la Sceptilite, indispensabile per attivare la megaevoluzione di Sceptile, insieme alle altre pietre già distribuite nelle stagioni precedenti.
Per chi non conoscesse la modalità, le Lotte Competitive sono sfide multiplayer online in cui fino a quattro giocatori si affrontano in incontri rapidi, cercando di mandare KO il maggior numero possibile di Pokémon avversari entro il tempo limite. Per partecipare basta avviare il gioco, aprire il menu principale con il tasto X, accedere alla sezione Comunicazione e selezionare l'opzione dedicata alle Lotte Competitive. È naturalmente richiesta un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online.
La stagione introduce anche alcune limitazioni relative ai Pokémon ammessi. Possono partecipare tutte le creature comprese tra i numeri 001 e 227 del Pokédex di Luminopoli, oltre ai Pokémon numerati 001-127, 131 e 132 del nuovo Pokédex introdotto con l'espansione Megadimensione.
I premi della Stagione 5
Come accennato in apertura, prendendo parte alle Lotte Competitive è possibile ottenere una serie di ricompense. Questi includono i Tappi e le pietre per la megaevoluzione. Questa stagione introduce la Sceptilite, ottenibile semplicemente raggiungendo il rango S. Se ve le siete persi, potrete ricevere anche le precedenti pietre di Baxcalibur, Delphox, Chesnaugh e Greninja raggiungendo i ranghi dalla Y alla V.
Ecco inoltre tutti gli altri premi in palio: Rango A
- 3 Tappi d'oro
- 5 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
Dal rango B al rango E
- 2 Tappi d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
Dal rango F al rango I
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango J al rango M
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango N al rango R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
Fino al rango S
- 1 Pepita