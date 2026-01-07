Logan Paul vi consegnerà personalmente la carta Pokémon da $5,3 milioni, se vincete l'asta

Come vi avevamo già segnalato, il content creator Logan Paul ha messo all'asta la sua carta "Pikachu Artist" giapponese con classificazione PSA 10 (la migliore), che aveva precedentemente acquistato per un valore totale di 5,3 milioni di dollari.

Ora, ha aggiunto che sarà lui stesso a consegnare la carta all'acquirente, probabilmente un modo per aumentare l'interesse verso il prodotto e ottenere proposte superiori. Inoltre, con la carta sarà inclusa anche la collana d'oro e diamanti che ha usato per tenerla al collo durante il WrestleMania 38 a cui ha partecipato.