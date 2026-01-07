Logan Paul vi consegnerà personalmente la carta Pokémon da $5,3 milioni, se vincete l'asta

Come vi avevamo già segnalato, il content creator Logan Paul ha messo all'asta la sua carta "Pikachu Artist" giapponese con classificazione PSA 10 (la migliore), che aveva precedentemente acquistato per un valore totale di 5,3 milioni di dollari.
Ora, ha aggiunto che sarà lui stesso a consegnare la carta all'acquirente, probabilmente un modo per aumentare l'interesse verso il prodotto e ottenere proposte superiori. Inoltre, con la carta sarà inclusa anche la collana d'oro e diamanti che ha usato per tenerla al collo durante il WrestleMania 38 a cui ha partecipato.
I dettagli sulla carta di Pikachu
Sul sito di aste Goldin la carta ha ottenuto delle offerte preliminari fino a 2,1 milioni di dollari con ancora 39 giorni di tempo. Siamo però ancora lontani ai 5,3 milioni di valore stimati.
Se il prezzo per la carta vi sorprende, dovete sapere che ci sono solo una quarantina di copie di "Pikachu Artist", in quanto erano state date a dei vincitori di un evento dedicato ai fan in Giappone nel 1998. Inoltre, che si sappia, quella di Paul è l'unica in condizioni perfette. Il content creator l'aveva comprata nel 2021 pagando 4 milioni di dollari in contanti e sommandoci una versione di qualità inferiore della stessa carta (che valeva 1,275 milioni di dollari).
Questa carta è uno degli oggetti da collezionismo più costosi, superando persino il Black Lotus di Magic: The Gathering che nel 2024 è stato venduto per 3 milioni di dollari in bitcoin. Ora però si dovrà vedere l'asta di Paul quanto in alto arriverà.
Furbamente, Paul ha messo come limite di tempo il prossimo mese, ovvero con l'avvicinarsi del trentesimo anniversario di Pokémon che potrebbe causare un aumento di interesse verso la carta di Pikachu.
Segnaliamo infine ai fan dei videogiochi che Pokémon Scarlatto e Violetto danno il via a una serie di Raid Teracristal con gli starter delle prime tre generazioni.