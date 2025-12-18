Il bellissimo Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology arriva anche in occidente

L'opera è stata per mesi esclusiva del mercato giapponese ma da poco è stato annunciato che sarà pubblicata in Nord America con una traduzione inglese .

Pokémon non è solo videogiochi, costose carte e prodotti di animazione, ma anche incredibili volumi che raccontano il mondo di Game Freak in modo unico, come il " Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology " (Pokécology: Guida illustrata all'ecologia dei Pokémon).

I dettagli su Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology

In altre parole, Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology arriverà nel mercato occidentale in una lingua e in una nazione più accessibili rispetto a quelle giapponesi. Non ci sono conferme di una distribuzione europea e non crediamo si debba sperare in una traduzione in italiano, ma acquistare il volume dagli Stati Uniti non sarà troppo complicato.

Pokécology: An Illustrated Guide to Pokémon Ecology presenta il lavoro dell'autore Yoshinari Yonehara e dell'illustratrice Chihiro Kinoshita - entrambi in possesso di un dottorato di ricerca e con studi in comportamento animale ed ecologia, secondo quanto riportato da The Pokémon Company - che offrono una prospettiva scientifica sulle abitudini ecologiche dei Pokémon. Oltre a splendide illustrazioni di centinaia di Pokémon, il testo analizza le somiglianze, le differenze, gli elementi generali e le relazioni tra le diverse ecologie dei Pokémon, secondo quanto dichiarato dall'editore.

Il volume avrà 208 pagine e sarà disponibile negli USA il 21 aprile 2026: la prenotazione costa $14,99 ed è disponibile presso i principali rivenditori, Amazon compreso.

Ricordiamo anche che Pokémon Scarlatto e Violetto presentano il nuovo Raid Teracristal con due Pokémon paradosso leggendari.