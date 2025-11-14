GCC Pokémon Megaevoluzione – Fiamme Spettrali ora è disponibile nei negozi

Collezionisti e giocatori possono arricchire la propria raccolta grazie alle buste di espansione, ai set Allenatore Fuoriclasse e alle collezioni speciali, tutte disponibili fin da subito nei negozi autorizzati.

Un nuovo livello di potenza

Le nuove carte vanno ad espandere la linea Megaevoluzione con una selezione di Pokémon di tipo Fuoco e Oscurità, tra cui spiccano i potentissimi Mega Charizard X-ex e Mega Gengar-ex. Queste nuove aggiunte, non solo hanno più Punti Salute, ma infliggono mediamente danni ancora maggiori rispetto ai tradizionali Pokémon-ex, aprendo le porte a nuove strategie per gli Allenatori.

Le nuove bustine di Megaevoluzione - Fiamme Spettrali

L'espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali mette in risalto anche lo stile visivo in evoluzione della serie, con carte ultra rare che evidenziano i Pokémon in dettagli dinamici e includendo in alcuni casi anche le sagome delle loro forme originali nell'illustrazione per offrire un impatto visivo ancora più spettacolare e un senso di continuità con la tradizione della serie.

Non solo nei negozi fisici, da oggi Megaevoluzione - Fiamme Spettrali è disponibile anche in digitale in GCC Pokémon Live per dispositivi mobile iOS e Android, PC e Mac. Qui i giocatori possono mettere subito alla prova le nuove carte Megaevoluzione, con il Pass lotta che regala un mazzo bonus dedicato a Mega Charizard X-ex e, continuando a giocare, consente di sbloccare un secondo mazzo incentrato su Mega Sharpedo-ex.