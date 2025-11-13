I Pokémon hanno vinto l'Andrew Yoon Legend Award, un premio di norma assegnato a delle persone

Il New York Videogame Critics Circle ha svelato qual è il vincitore di quest'anno dell'annuale Andrew Yoon Legend Award. Di norma il premio veniva assegnato a una o più persone, ma a questo giro si è deciso di optare per un intero franchise: i Pokémon.
In dieci anni, l'Andrew Yoon Legend Award ha premiato personalità del calibro di Sam Lake (Remedy), Neil Druckmann (Naughty Dog), Phil Spencer (Microsoft), Tim Schafer (Double Fine) e Reggie Fils-Aimé (ex presidente di Nintendo of America).
Ci sono state premiazioni "atipiche" visto che nel 2016 l'Award è andato all'intera Rockstar Games, mentre nel 2021 è stato dato a quattro persone, ovvero Jerry Lawson, Hideo Kojima, Brenda Romero e John Romero. Si trattava però sempre di persone, mentre ora va a una saga videoludica, che coinvolge molteplici aziende.
I motivi della vittori di Pokémon
Secondo il New York Videogame Critics Circle, Pokémon è stato scelto in quanto "icona della cultura popolare globale, che ha conquistato il pubblico dei videogiochi e quello mainstream tra la metà e la fine degli anni '90 grazie a una combinazione unica di collezionabilità, gameplay GDR e accessibile e un design dei personaggi senza pari". Il comunicato cita i 12 miliardi di dollari di vendite al dettaglio globali nel 2024, oltre 489 milioni di copie di giochi vendute dal 1996 e il fatto che sia uno dei franchise mediatici di maggior successo.
"Come si può descrivere l'impatto di un fenomeno culturale come Pokémon? 'Leggenda' è l'unica parola che mi viene in mente", ha affermato Harold Goldberg, presidente e fondatore della NYVGCC. "In trent'anni, il franchise è cresciuto fino a diventare la serie di videogiochi più famosa al mondo ed è amata per il design unico dei suoi mostri, che ha spinto giocatori di tutte le età a catturarli tutti. È un grande onore consegnare all'azienda l'Andrew Yoon Legend Award in occasione della nostra quindicesima edizione dei New York Game Awards".
Il premio verrà consegnato il 18 gennaio 2026 e The Pokémon Company sarà presente con "due Pokémon molto amati dai fan" disponibili per scattare foto con i fan.
Ricordiamo poi che Pokémon Pokopia ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 e un nuovo trailer è in arrivo.