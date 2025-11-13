I Pokémon hanno vinto l'Andrew Yoon Legend Award, un premio di norma assegnato a delle persone

Ci sono state premiazioni "atipiche" visto che nel 2016 l'Award è andato all'intera Rockstar Games , mentre nel 2021 è stato dato a quattro persone, ovvero Jerry Lawson, Hideo Kojima, Brenda Romero e John Romero. Si trattava però sempre di persone, mentre ora va a una saga videoludica, che coinvolge molteplici aziende.

In dieci anni, l'Andrew Yoon Legend Award ha premiato personalità del calibro di Sam Lake (Remedy), Neil Druckmann (Naughty Dog), Phil Spencer (Microsoft), Tim Schafer (Double Fine) e Reggie Fils-Aimé (ex presidente di Nintendo of America).

Il New York Videogame Critics Circle ha svelato qual è il vincitore di quest'anno dell'annuale Andrew Yoon Legend Award . Di norma il premio veniva assegnato a una o più persone, ma a questo giro si è deciso di optare per un intero franchise: i Pokémon .

I motivi della vittori di Pokémon

Secondo il New York Videogame Critics Circle, Pokémon è stato scelto in quanto "icona della cultura popolare globale, che ha conquistato il pubblico dei videogiochi e quello mainstream tra la metà e la fine degli anni '90 grazie a una combinazione unica di collezionabilità, gameplay GDR e accessibile e un design dei personaggi senza pari". Il comunicato cita i 12 miliardi di dollari di vendite al dettaglio globali nel 2024, oltre 489 milioni di copie di giochi vendute dal 1996 e il fatto che sia uno dei franchise mediatici di maggior successo.

Pikachu è sorpreso di aver vinto il premio

"Come si può descrivere l'impatto di un fenomeno culturale come Pokémon? 'Leggenda' è l'unica parola che mi viene in mente", ha affermato Harold Goldberg, presidente e fondatore della NYVGCC. "In trent'anni, il franchise è cresciuto fino a diventare la serie di videogiochi più famosa al mondo ed è amata per il design unico dei suoi mostri, che ha spinto giocatori di tutte le età a catturarli tutti. È un grande onore consegnare all'azienda l'Andrew Yoon Legend Award in occasione della nostra quindicesima edizione dei New York Game Awards".

Il premio verrà consegnato il 18 gennaio 2026 e The Pokémon Company sarà presente con "due Pokémon molto amati dai fan" disponibili per scattare foto con i fan.

Ricordiamo poi che Pokémon Pokopia ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 e un nuovo trailer è in arrivo.