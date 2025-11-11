Pokémon Pokopia ha una data di uscita su Nintendo Switch 2 e un nuovo trailer è in arrivo

Game Freak e Koei Tecmo hanno annunciato la data di uscita di Pokémon Pokopia su Nintendo Switch 2, riferendo anche che un nuovo trailer arriverà molto presto, essendo previsto per la giornata del 13 novembre, in corrispondenza con l'apertura delle prenotazioni.

Pokémon Pokopia arriverà su Nintendo Switch 2 il 5 marzo 2026, pubblicato da Nintendo in collaborazione con Koei Tecmo, attraverso una particolare partnership con Game Freak ad occuparsi di gran parte dello sviluppo effettivo.

Le prenotazioni saranno aperte dal 12 novembre in occidente e dal 13 novembre in Giappone, ed è da notare come si tratti di una scheda con chiave di gioco, ovvero una famigerata game-key card che richiederà il download obbligatorio al lancio.