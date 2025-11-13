Pokémon Pokopia si svela in ogni dettaglio con il nuovo trailer esteso

Come era stato promesso da The Pokemon Company, Game Freak e Koei Tecmo, Pokémon Pokopia è tornato a mostrarsi con un trailer esteso che svela tutti i dettagli del nuovo e particolare gioco con struttura ibrida, che rappresenta una sorta di simulazione di vita a metà tra Pokémon e Animal Crossing, con qualcosa di Minecraft.
Nel video, lungo oltre 10 minuti, abbiamo modo di scoprire numerose informazioni su questo interessante titolo, che mette in scena il mondo dei Pokémon con una prospettiva inedita, all'interno di una meccanica di gioco decisamente diversa dal solito, per la serie.
Protagonista della storia è un Ditto che sveglia dopo un lungo sonno, si trasforma in una sorta di umano e, esplorando l'ambiente circostante, incontra il Professor Tangrowth.
Un habitat da ricostruire
Dall'incontro del Ditto umanoide con il Professore parte la grande avventura del protagonista: quest'ultimo si rende conto di come l'area in cui si trova fosse un tempo rigogliosa a ricca di Pokémon, e decide di volerla far tornare alla sua gloria originaria.
Questa missione caratterizza tutto Pokémon Pokopia, una sorta di simulazione di vita in cui dobbiamo migliorare l'ambiente circostante e creare un habitat che attiri varie tipologie di Pokémon e dove questi possano convivere.
Le dinamiche sono quelle tipiche del survival sandbox, con la possibilità di raccogliere risorse, costruire oggetti e prendere parte a numerose attività all'interno dell'area di gioco.
Particolare è anche il modo in cui i Pokémon si integrano nel gameplay: conoscendo le varie tipologie di creature, il Ditto protagonista può imparare nuove mosse e azioni che arricchiscono le possibilità di interazione con scenario e altri personaggi.
Nel gioco possiamo anche incontrare dei Pokémon particolari come Peakychu, un Pikachu più chiaro con orecchie pelose di un colore diverso, Mosslax, ovvero uno Snorlax con del muschio cresciuto sul proprio corpo e Smearguru, uno Smeargle che sembra colorato a pennellate.
Annunciato per Nintendo Switch 2 nel corso del Direct di settembre, Pokémon Pokopia ha una data di uscita annunciata per il 5 marzo 2026.