Pokémon Pokopia si svela in ogni dettaglio con il nuovo trailer esteso

Come era stato promesso da The Pokemon Company, Game Freak e Koei Tecmo, Pokémon Pokopia è tornato a mostrarsi con un trailer esteso che svela tutti i dettagli del nuovo e particolare gioco con struttura ibrida, che rappresenta una sorta di simulazione di vita a metà tra Pokémon e Animal Crossing, con qualcosa di Minecraft.

Nel video, lungo oltre 10 minuti, abbiamo modo di scoprire numerose informazioni su questo interessante titolo, che mette in scena il mondo dei Pokémon con una prospettiva inedita, all'interno di una meccanica di gioco decisamente diversa dal solito, per la serie.

Protagonista della storia è un Ditto che sveglia dopo un lungo sonno, si trasforma in una sorta di umano e, esplorando l'ambiente circostante, incontra il Professor Tangrowth.