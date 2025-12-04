Anticipa i tempi e prenota la tua copia di Pokémon Pokopia: la futura esclusiva per Nintendo Switch 2

Su Amazon è possibile prenotare una propria copia di Pokémon Pokopia , titolo per Switch 2 in uscita il 5 marzo 2026 al prezzo d'acquisto di 79,99€ . Si tratta di un gioco molto attesa che coniuga il mondo dei Pokémon con delle meccaniche note della serie di Animal Crossing. Puoi accedere alla prenotazione direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Il nuovo titolo dedicato ai Pokémon inviterà i giocatori a immergersi in un mondo abbandonato da riportare in vita . Il cuore dell'esperienza è la creazione di habitat personalizzati, pensati per accogliere Pokémon di ogni tipo e soddisfare le loro esigenze specifiche.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore potrà anche imparare le mosse dei Pokémon e utilizzarle in collaborazione con loro per trasformare l'intero mondo di gioco. Attraverso lavori di squadra, azioni combinate e abilità uniche, sarà possibile recuperare aree in rovina, costruire nuove strutture e dare vita a un ecosistema armonioso e accogliente.

Come bonus speciale, per tutti coloro che acquisteranno il gioco entro il 31 gennaio 2026, sarà incluso un esclusivo tappeto Ditto, perfetto per decorare le case costruite nel gioco e aggiungere un tocco di simpatia agli ambienti. Il titolo offre anche numerose modalità multiplayer fino a 4 persone, permettendo di collaborare con amici per progettare habitat, completare missioni o semplicemente esplorare insieme.