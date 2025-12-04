Alan Dye, responsabile UI di Apple, lascia l’azienda per passare a Meta

Dopo le dimissioni di John Giannandrea, Senior VP per IA e Machine Learning, anche Alan Dye lascia Apple. L'azienda di Cupertino continua a perdere figure rilevanti, dato che in questo caso si tratta del responsabile del design delle interfacce. Inoltre, secondo quanto riportato da Mark Zuckerberg, anche il designer Billy Sorrentino sta lasciando Apple per entrare a far parte del suo team. Vediamo meglio i dettagli.
Steve Lemay sostituisce Alan Dye
Steve Lemay sostituirà Dye, designer già attivo in Apple dal 1999, nonché altra figura di spessore per il team. "Steve Lemay ha svolto un ruolo chiave nel design di ogni interfaccia Apple dal 1999. Ha sempre mantenuto standard di eccellenza straordinari e incarna la cultura di collaborazione e creatività di Apple", ha dichiarato Tim Cook a Bloomberg. Alan Dye è entrato in Apple nel 2006, allora come creative director nel team marketing, per poi passare a progetti sempre più importanti. Ha infatti contribuito all'interfaccia dell'Apple Watch collaborando con Jony Ive, lavorando successivamente anche al Vision Pro e al design Liquid Glass.
Come vi abbiamo anticipato, passerà a Meta il 31 dicembre, in occasione dell'apertura di un nuovo studio di design che integrerà dispositivi basati sull'intelligenza artificiale. "Il nuovo studio riunirà design, moda e tecnologia per definire la prossima generazione dei nostri prodotti e delle nostre esperienze. La nostra idea è trattare l'intelligenza come un nuovo materiale di design e immaginare ciò che diventa possibile quando è abbondante, capace e centrata sull'uomo. Intendiamo valorizzare il design all'interno di Meta e riunire un gruppo di talenti che combinino abilità artigianale, visione creativa, pensiero sistemico e profonda esperienza nello sviluppo di prodotti iconici che uniscono hardware e software", ha scritto Zuckerberg parlando del nuovo studio.
"Stiamo entrando in una nuova era in cui gli occhiali con IA e altri dispositivi cambieranno il modo in cui ci connettiamo con la tecnologia e tra di noi. Il potenziale è enorme, ma ciò che conta di più è rendere queste esperienze naturali e realmente incentrate sulle persone. Con questo nuovo studio ci concentriamo sul rendere ogni interazione ponderata, intuitiva e pensata per essere al servizio delle persone". Meta assumerà anche Billy Sorrentino, un altro ex designer di Apple, affinché possa offrire le sue competenze.
Altre dimissioni
Apple continua a perdere figure di spessore. Pochi giorni fa, infatti, sono state annunciate le dimissioni di John Giannandrea, Senior VP per IA e Machine Learning che ricoprirà il ruolo di consulente prima di lasciare definitivamente Apple nella primavera del 2026.
Apple ha nominato Amar Subramanya come Vicepresidente per l'IA, che guiderà team chiave come Apple Foundation Models e le attività legate ad AI Safety & Evaluation, assumendo quindi responsabilità significative all'interno dell'organizzazione.