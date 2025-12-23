WhatsApp migliora l'integrazione con Apple Watch

La novità interessa in modo diretto l'app di WhatsApp per Apple Watch, che diventa finalmente visibile all'interno delle impostazioni dell'account. L'obiettivo è offrire maggiore chiarezza sullo stato della sincronizzazione dei messaggi e delle notifiche, evitando dubbi sul corretto funzionamento delle app companion.

WhatsApp sta lavorando per rendere più trasparente il funzionamento delle connessioni tra account e dispositivi, in particolare quando si tratta di accessori che si sincronizzano in modo automatico. Con l'aggiornamento beta per iOS 25.37.10.71, distribuito tramite TestFlight, alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare una nuova informazione all'interno dell'app. Nella sezione dedicata ai dispositivi collegati compare ora anche l'elenco delle periferiche , una categoria distinta dai dispositivi associati tramite procedura manuale.

La nuova schermata su iPhone

All'interno della schermata "Dispositivi collegati", WhatsApp mostra ora un elenco separato delle periferiche associati all'account in modo automatico, senza richiedere la scansione di un codice QR o l'inserimento di un codice di verifica. Al momento, l'unica periferica supportata è Apple Watch. L'app per watchOS viene collegata in modo automatico quando è installata su un dispositivo associato allo stesso Apple ID, permettendo la sincronizzazione dei messaggi senza passaggi aggiuntivi.

La nuova schermata dedicata ad Apple Watch su iOS

Nella lista vengono mostrati il nome del dispositivo e l'ultima attività registrata, in modo simile a quanto già avviene per i dispositivi collegati tradizionali. Una differenza rilevante riguarda la gestione della disconnessione. A differenza dei dispositivi collegati manualmente, le periferiche non possono essere rimosse direttamente dalle impostazioni di WhatsApp. Per interrompere l'accesso, è necessario disinstallare l'app dal dispositivo interessato. Questa operazione interrompe prima la sincronizzazione e successivamente rimuove del tutto la periferica dall'elenco, garantendo che non possa più inviare o ricevere messaggi.

La scelta di affiancare periferiche e dispositivi collegati nella stessa sezione mira a offrire una visione più completa di tutti i punti di accesso all'account. In questo modo diventa più semplice capire se l'Apple Watch è effettivamente connesso e sincronizzato in tempo reale, riducendo il rischio di notifiche mancanti o ritardi nella consegna dei messaggi.

Dal punto di vista della sicurezza e della privacy, la nuova visualizzazione aggiunge un ulteriore livello di controllo. Se dovesse comparire una periferica inattesa, ad esempio un Apple Watch non riconosciuto, l'utente può sospettare un accesso anomalo al proprio account Apple e intervenire di conseguenza.

La funzione è attualmente visibile per parte degli utenti che utilizzano la beta iOS, ma segnalazioni indicano che anche alcune versioni stabili scaricate dall'App Store iniziano a mostrarla. Questo suggerisce una distribuzione graduale, destinata ad arrivare progressivamente a un pubblico più ampio già in queste settimane. Intanto iOS 26.3 introduce l'abbinamento semplificato stile AirPods per auricolari e cuffie di terze parti in UE.