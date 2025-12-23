Nuove indiscrezioni sulle fotocamere dei Galaxy A37 e A57: sensori più potenti ma aggiornamenti limitati

I Samsung Galaxy A37 e A57 sono i prossimi smartphone di fascia media. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni legate alle possibili specifiche tecniche, in particolare al comparto fotografico. Se per un modello specifico possiamo aspettarci sensori più potenti e qualche miglioramento complessivo, per un altro la configurazione dovrebbe rimanere pressoché invariata. Niente di particolarmente rivoluzionario, ma a deludere principalmente è la possibile assenza dello zoom ottico . Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma intanto scopriamo le ultime informazioni al riguardo.

Come cambia il comparto fotografico

Le informazioni derivano da SmartPrix, che ha effettuato un'analisi del software scoprendo alcune caratteristiche legate al comparto fotografico. In base a quanto emerso, il Samsung Galaxy A57 dovrebbe avere una fotocamera principale Sony IMX906 da 50 MP e 1/1.56 pollici, insieme a un'ultragrandangolare ISOCELL S5K3L6 da 13 MP e una macro da 5 MP. Alcune regioni non specificate potrebbero invece ricevere una fotocamera principale ISOCELL GNJ da 50 MP con stesse dimensioni del sensore IMX906, mentre un sensore da 12 MP sarà dedicato ai selfie.

I nomi dei sensori del Galaxy A57

Come vedete, si tratta di una configurazione pressoché identica a quella del Galaxy A56, quindi dimenticatevi di una possibile fotocamera con teleobiettivo. Novità interessanti riguardano invece il Galaxy A37, che dovrebbe accogliere una fotocamera principale Sony IMX906, un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP di Samsung e un obiettivo macro da 5 MP, mentre la fotocamera selfie sarà da 12 MP.

In questo caso, facendo un confronto con il Galaxy A36, il miglioramento è evidente (1/1.96 pollici): ciò si declina in foto più luminose e nitide di notte, nonché con una minore sfocatura di movimento. Tuttavia, le fotocamere secondarie sono invariate, quindi identiche a quelle del modello precedente. Insomma, qualche piccolo miglioramento, ma nulla di estremamente rivoluzionario.