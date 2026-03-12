I display QD-OLED sono pronti alla pensione? Samsung riprende lo sviluppo dei QNED

Samsung Display ha deciso di riaprire un progetto che sembrava ormai archiviato. La divisione dedicata ai pannelli ha infatti ripreso lo sviluppo della tecnologia QNED, interrotto alcuni anni fa dopo le prime difficoltà tecniche incontrate durante la fase di prototipo.

QNED viene considerata da molti analisti una possibile evoluzione dei display auto-emissivi. L'obiettivo è combinare quantum dot e LED in nanostruttura per ottenere pannelli più luminosi e con una durata superiore rispetto alle tecnologie attualmente impiegate negli schermi OLED. Il ritorno di interesse per questa soluzione suggerisce che Samsung stia cercando nuove strade per il futuro dei display di grande formato, ampliando il portafoglio di tecnologie oltre agli attuali QD-OLED.