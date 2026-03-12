Microsoft pare stia eliminando la campagna "This is an Xbox" in maniera silenziosa

Come segnalato da varie fonti, se si cerca qualsiasi contenuto collegato al tag "This is an Xbox" sul sito ufficiale Microsoft e Xbox Wire il sistema restituisce un errore, come se le pagine siano state rimosse.

Non ci sono affermazioni ufficiali al riguardo, ma pare che la compagnia stia letteralmente eliminando le tracce della campagna che era stata portata avanti negli ultimi due anni, con il tentativo di dare una nuova identità a Xbox come piattaforma aperta a vari dispositivi.

Con il cambio di direzione della divisione videoludica sembra che Microsoft stia anche eliminando la controversa campagna "This is an Xbox" che aveva caratterizzato la comunicazione più recente sotto la guida di Phil Spencer e Sarah Bond.

Un cambio di comunicazione?

Ovviamente è possibile che tali pagine e documenti stiano attraversando modifiche o ammodernamenti e siano state momentaneamente rimosse, ma viste anche alcune recenti affermazioni da parte della nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, è anche possibile che Microsoft abbia intenzione di modificare la comunicazione, "rinnegando" la campagna "questa è una Xbox".

Alcuni esempi della campagna This is an Xbox

In effetti, la soluzione adottata era stata ampiamente criticata in quanto tendeva a diluire l'identità della piattaforma, rendendo evidente come Xbox potesse essere praticamente qualsiasi dispositivo elettronico compatibile, tanto da diventare una parola svuotata di senso.

L'idea era di affermare come l'ecosistema Xbox sia ormai allargato a una grande quantità di dispositivi e soluzioni diverse per la fruizione, ma la scelta sembrava sminuire il valore storico della piattaforma.

Considerando che Asha Sharma ha ribadito di recente l'importanza e centralità della console, sostenuta anche dal CEO di Microsoft Satya Nadella, il quale ha riferito di voler continuare a investire sui videogiochi, è possibile che la nuova direzione abbia deciso anche un cambiamento di rotta sulla comunicazione, portando al pensionamento della campagna precedente, insieme a quello di Phil Spencer.

Questo non significa che Xbox rinunci però all'idea dell'ecosistema allargato: le nuove informazioni sulla prossima generazione, rappresentata da Xbox Project Helix, vanno ben capire come la convergenza di diversi dispositivi continui ad essere un elemento importante per il futuro di Xbox.