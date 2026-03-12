0

Dragon Quest I & II HD-2D Remake per PS5, Switch e Switch 2 è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La raccolta Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha raggiunto il prezzo più basso su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/03/2026
La Festa delle Offerte di Primavera propone numerosi sconti per tutte le categorie, inclusi i videogiochi. Ad esempio, vi segnaliamo che la raccolta Dragon Quest I & II HD-2D Remake è in sconto del 21% in versione PS5, Switch e Switch 2. Se siete interessati, potrete raggiungere la promozione a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei box sottostanti. Al momento il gioco viene proposto a 47,99 euro su Nintendo Switch, anziché 59,99 euro, e a 54,99 euro su PS5 e Switch 2, invece di 69,99 euro. Si tratta del prezzo più basso proposto da Amazon per tutte e tre le versioni. Il prodotto è venduto e speidito da Amazon, con consegna rapida inclusa per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni lavorativi.

Due pilastri del genere JRPG in un unico pacchetto

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è una raccolta che include i rifacimenti del primo e del secondo capitolo della saga JRPG di Dragon Quest, pubblicati originariamente nel 1986 e nel 1987. Entrambi pronpongono una grafica HD-2D, che combina pixel art ed elementi 3D per offrire uno stile rinnovato e al tempo stesso fedele ai titoli originali.

In Dragon Quest, il giocatore assume il ruolo di un discendente del leggendario eroe Erdrick. La missione principale è salvare il regno di Alefgard dal malvagio Dragonlord, che ha rubato la Sfera della Luce e ha portato oscurità nel mondo. Il protagonista deve viaggiare attraverso il regno, combattere mostri e infine affrontare il Dragonlord nel suo castello per riportare la pace ad Alefgard. Dragon Quest 2 è ambientato cento anni dopo gli eventi del primo gioco. La storia segue il principe di Midenhall, che viene incaricato di fermare il malvagio stregone Hargon dopo che quest'ultimo ha distrutto il castello di Moonbrooke.

