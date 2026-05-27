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La trilogia Dragon Quest HD‑2D Remake ha raggiunto un notevole traguardo di vendite

dfLa trilogia Dragon Quest HD‑2D Remake festeggia il quarantesimo anniversario della serie con un traguardo importante: quattro milioni di copie distribuite e vendute tra edizioni fisiche e digitali.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/05/2026
Artwork della trilogia di Hendrik di Dragon Quest
Dragon Quest III HD-2D Remake
Dragon Quest III HD-2D Remake
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In occasione del quarantesimo anniversario della serie Dragon Quest, Square Enix ha annunciato che la trilogia di Hendrik, composta da Dragon Quest 3 HD‑2D Remake e dalla raccolta Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake, ha raggiunto quattro milioni di copie distribuite in formato fisico e vendute in digitale.

Il solo Dragon Quest 3 HD‑2D Remake aveva già totalizzato due milioni di copie distribuite e digitali a dicembre 2024, a un solo mese dal lancio: numeri decisamente solidi per dei rifacimenti di titoli con quasi quarant'anni sulle spalle.

Dei pilastri del genere JRPG

L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio celebrativo sui social, corredato da un artwork dedicato e dai ringraziamenti agli appassionati della serie.

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Dragon Quest 3 HD‑2D Remake è arrivato su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel novembre 2024, come primo capitolo della trilogia in quanto prequel che racconta le origini dell'eroe Hendrik e la liberazione del regno di Alefgard. La raccolta Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake è stata pubblicata successivamente, nell'ottobre scorso, su PS5, Xbox, Switch, Switch 2 e PC, completando così la trilogia.
Dragon Quest, annunciata una trasmissione speciale con data e orario: si vocifera di "molteplici annunci" Dragon Quest, annunciata una trasmissione speciale con data e orario: si vocifera di molteplici annunci

Questi rifacimenti presentano un comparto grafico ricreato da zero nello stile HD‑2D reso celebre da Octopath Traveler, una colonna sonora riarrangiata, nuove sequenze e dialoghi, funzionalità moderne come i salvataggi rapidi, il tutto mantenendo intatto lo spirito dei giochi originali e il loro classico gameplay a turni. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre recensioni di Dragon Quest 3 HD‑2D Remake e Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake.

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