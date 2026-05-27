La trilogia Dragon Quest HD‑2D Remake ha raggiunto un notevole traguardo di vendite

In occasione del quarantesimo anniversario della serie Dragon Quest, Square Enix ha annunciato che la trilogia di Hendrik, composta da Dragon Quest 3 HD‑2D Remake e dalla raccolta Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake, ha raggiunto quattro milioni di copie distribuite in formato fisico e vendute in digitale.
Il solo Dragon Quest 3 HD‑2D Remake aveva già totalizzato due milioni di copie distribuite e digitali a dicembre 2024, a un solo mese dal lancio: numeri decisamente solidi per dei rifacimenti di titoli con quasi quarant'anni sulle spalle.
Dei pilastri del genere JRPG
L'annuncio è stato accompagnato da un messaggio celebrativo sui social, corredato da un artwork dedicato e dai ringraziamenti agli appassionati della serie.Dragon Quest 3 HD‑2D Remake è arrivato su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC nel novembre 2024, come primo capitolo della trilogia in quanto prequel che racconta le origini dell'eroe Hendrik e la liberazione del regno di Alefgard. La raccolta Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake è stata pubblicata successivamente, nell'ottobre scorso, su PS5, Xbox, Switch, Switch 2 e PC, completando così la trilogia.
Questi rifacimenti presentano un comparto grafico ricreato da zero nello stile HD‑2D reso celebre da Octopath Traveler, una colonna sonora riarrangiata, nuove sequenze e dialoghi, funzionalità moderne come i salvataggi rapidi, il tutto mantenendo intatto lo spirito dei giochi originali e il loro classico gameplay a turni. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre recensioni di Dragon Quest 3 HD‑2D Remake e Dragon Quest 1 & 2 HD‑2D Remake.
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