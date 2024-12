Square Enix svela le vendite di Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Dragon Quest 11: la saga è in salute?

Square Enix ha condiviso nuovi dati di vendita per la serie di Dragon Quest, precisamente parlando del numero di unità vendute per Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Dragon Quest 11: Echi di un'Era perduta.

In un comunicato stampa, la compagnia giapponese ha scritto che Dragon Quest 11: Echi di un'Era perduta ha venduto un totale di 7 milioni di unità a livello mondiale sommando le unità di tutte le piattaforme sulle quali il gioco è disponibile. Per fare un confronto, nel 2021 Square Enix aveva indicato che le unità spedite in tutto il mondo erano 6.5 milioni. In altre parole, non vi è stata una crescita enorme, ma comunque è chiaro che pian piano alcuni giocatori stanno recuperando il GDR, probabilmente anche grazie al fatto che oramai il prezzo non sarà elevato.