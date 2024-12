I requsiti di sistema di Kingdom Come: Deliverance 2, per giocare a 1080p o 1440p e 30 FPS o 60 FPS

Kingdom Come: Deliverance 2 arriverà a febbraio su console e PC. I giocatori computer dovranno però assicurarsi di avere una macchina da gioco adeguata all'avventura GDR a mappa aperta.

Per fortuna il team di sviluppo di Warhorse Studios ha svelato nel dettaglio tutti i requisiti di sistema per Kingdom Come: Deliverance 2 su PC. Vediamo i dettagli confermati dal team.