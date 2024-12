OpenAI e Anduril: alleanza per l’integrazione dell’IA nei sistemi di difesa

OpenAI, nota per i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata, ha annunciato una collaborazione con Anduril, una delle principali aziende di tecnologia per la difesa. L'obiettivo è integrare il software di OpenAI nei sistemi contro-droni di Anduril, in grado di rilevare e neutralizzare droni ostili. Questa partnership rappresenta un cambiamento radicale per OpenAI, che in passato aveva escluso esplicitamente l'utilizzo militare della sua tecnologia, salvo poi modificare questa posizione a gennaio 2024. L'annuncio segna anche la prima incursione di OpenAI nel settore della difesa, consolidando il suo impegno a favore di applicazioni ritenute utili per la sicurezza nazionale. Secondo Sam Altman, CEO di OpenAI, questa collaborazione mira a sostenere i valori democratici attraverso l'uso responsabile della tecnologia, contribuendo a proteggere il personale militare degli Stati Uniti.

Le implicazioni Anduril, già nota per il suo contratto da 200 milioni di dollari con il Corpo dei Marines, beneficerà di una tecnologia IA più avanzata, rendendo i suoi sistemi contro-droni ancora più efficaci. Questa partnership non è solo un vantaggio economico per OpenAI, ma potrebbe anche rafforzarne la posizione politica. Sam Altman di OpenAI. Il co-fondatore di Anduril, Palmer Luckey, è vicino a figure influenti come Elon Musk e al presidente eletto Donald Trump, e la collaborazione potrebbe inserirsi in un più ampio progetto volto a utilizzare l'IA per la difesa nazionale.