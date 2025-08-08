L'open beta di Battlefield 6 è già stata presa d'assalto dai primi cheater

Come forse sapete, il nuovo capitolo della serie utilizza una versione aggiornata e potenziata del sistema anti-cheat Javelin , e richiede obbligatoriamente l'attivazione del Secure Boot su PC . Si tratta di misure pensate per tenere lontani i bari dalle partite multiplayer, ma inevitabilmente qualcuno è riuscito ad aggirarle e ad attivare dei cheat.

L' open beta di Battlefield 6 è iniziata da poco, ma sono già emerse le prime segnalazioni di cheater che rovinano l'esperienza di gioco.

La guerra ai cheater è appena iniziata

In rete sono già comparsi i primi video che testimoniano il problema. In particolare, si vedono giocatori con il "potere magico" di vedere a schermo la posizione esatta e i movimenti di tutti gli alleati e dei nemici. Un vantaggio decisamente scorretto, che compromette l'equilibrio delle partite.

Va comunque sottolineato che, al momento, le segnalazioni non sono numerose, segno che il fenomeno non è ancora diffuso su larga scala. È probabile che i Battlefield Studios stiano monitorando attentamente la situazione. Del resto, la lotta contro i cheater è una sfida continua, e nessuna misura di sicurezza può dirsi infallibile al 100%. In questo senso, le open beta sono utili anche per raccogliere dati e feedback su questo fronte, con la speranza che al lancio ufficiale - previsto per il 10 ottobre su PC e console - i sistemi anti-cheat di Battlefield 6 siano ancora più robusti e difficili da violare.