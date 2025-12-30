Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 79,99 € rispetto al prezzo mediano di 95,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Contenuti della Phantom Edition
I contenuti della Phantom Edition sono i seguenti:
- Gioco base Battlefield 6
- Pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom"
- Due pacchetti arma
- Una skin per veicoli
- Una skin per coltello
- Un gettone per Battlefield Pro
- Un pacchetto Stagione 1 (Pass battaglia, 25 salti di livelllo, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e altro ancora)
Si tratta del nuovo titolo dell'iconica serie FPS, nonché il capitolo con cinque modalità multigiocatore aggiuntive, un'avvincente campagna in solitaria e il ritorno di Battlefield Portal. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.