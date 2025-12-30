0

Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 con uno sconto del 17%. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/12/2025
Battlefield 6 Phantom Edition
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 79,99 € rispetto al prezzo mediano di 95,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 17%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Contenuti della Phantom Edition

I contenuti della Phantom Edition sono i seguenti:

  • Gioco base Battlefield 6
  • Pacchetto di skin soldato "Squadra Phantom"
  • Due pacchetti arma
  • Una skin per veicoli
  • Una skin per coltello
  • Un gettone per Battlefield Pro
  • Un pacchetto Stagione 1 (Pass battaglia, 25 salti di livelllo, elementi estetici esclusivi, gettoni XP e altro ancora)

Si tratta del nuovo titolo dell'iconica serie FPS, nonché il capitolo con cinque modalità multigiocatore aggiuntive, un'avvincente campagna in solitaria e il ritorno di Battlefield Portal. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 è in sconto su Amazon al minimo storico