Il DLC di Warhammer 40.000: Space Marine 2 viene accusato di "falsa pubblicità"

Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha ottenuto da poco la patch 12.0, che ha introdotto varie novità come una nuova classe giocabile. Inoltre, gli autori hanno pubblicato un DLC , disponibile purtroppo solo tramite acquisto singolo e non incluso nei pass stagionali.

Cosa è successo col DLC di Warhammer 40.000: Space Marine 2

Il DLC da cinque euro si chiama "Chapter Voice Pack 1" e include 450 linee di dialogo riregistrate e un elemento cosmetico unico (Space Marine Head) per i capitoli Blood Angels, Space Wolves e Black Templars.

Il problema è che se si il DLC, non tutte le linee di dialogo sono con la nuova voce per la quale si è pagato. Infatti, la voce standard (non quella del DLC) viene utilizzata per tutti i dialoghi degli elementi interattivi all'interno delle missioni, di conseguenza il proprio Space Marine continua a passare da un tipo di voce all'altro, in modo molto fastidioso.

Secondo alcuni utenti, il fatto che si parli di 450 linee di dialogo è ingannevole, perché in realtà sarebbe la somma di tutte le lingue nelle quali il gioco è disponibile e non una singola lingua. Una recensione negativa afferma: "La descrizione sembra molto ingannevole, sono molto curioso di scoprire da dove abbiano preso quel numero di 450."

Un altro utente afferma: "Qualcosa che Saber non menziona è anche come, dopo aver selezionato una voce per un personaggio, non sia possibile annullare tale decisione a meno di non spendere 400 onorificenze per ricomprarla. Un'altra lamentela riguarda come ognuno dei volti presentati in questo DLC sia la rappresentazione più imperturbabile dello stoicismo nella galassia, nessuna espressione o sincronizzazione labiale di sorta, solo vuoto puro e assoluto in ciascuno dei loro occhi."

Diteci, voi avete comprato il DLC?