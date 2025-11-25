Warhammer 40.000: Space Marine 2 riceve l'update gratis Reclamation, ecco il trailer di lancio e i contenuti

Il publisher Focus Entertainment e il team di sviluppo Saber Interactive hanno pubblicato oggi il nuovo aggiornamento gratuito "Reclamation" per Warhammer 40.000: Space Marine 2, e si tratta di un'aggiunta di notevole entità al gioco con tante novità, nonostante sia liberamente scaricabile da tutti gli utenti, presentate in un nuovo trailer.
Reclamation è un aggiornamento che arriva anche per celebrare il primo anniversario di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e porta con sé una nuova missione PvE per le modalità Operation e Strategem, oltre a una grande quantità di altri contenuti.
Il supporto per lo sparatutto in terza persona prosegue dunque anche a distanza di un anno con nuove aggiunte sostanziose, oltretutto in questo caso gratuite per gli utenti su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il trailer di lancio dell'update
In occasione del lancio di Reclamation è stato pubblicato un trailer che celebra l'arrivo del nuovo pacchetto di elementi per il gioco di Saber Interactive, riassumendo un po' gli elementi principali dell'update.
Nella nuova missione inedita, chiamata proprio Reclamation, troviamo l'Imperium impegnato a combattere le rimanenti forze Tyranid e facendole fuggire da Avarax, dopo aver prevalso in battaglia.
Sfortunatamente, la Wrath of Espandor ha pagato un alto prezzo e ha smesso di trasmettere poco dopo aver lanciato un segnale di soccorso. Sta dunque a noi indagare sulla nave abbandonata e avviare una reazione a catena per distruggerla insieme a tutti i Tiranidi ancora a bordo.
Oltre alla nuova missione, l'aggiornamento Reclamation include una serie di nuovi oggetti cosmetici gratuiti, aggiunte al gameplay e miglioramenti generali. Tra queste troviamo:
- Sei nuove varianti eroiche per le armi
- Otto nuovi pezzi di armatura
- Nuove condizioni di battaglia per la modalità Stratagemmi
- Personalizzazione modulare per i Campioni del Caos, che consente di modificare i propri Marines del Caos allo stesso modo dei Marines Spaziali nelle modalità PvE
L'update Reclamation è disponibile da oggi gratuitamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.