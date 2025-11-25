Warhammer 40.000: Space Marine 2 riceve l'update gratis Reclamation, ecco il trailer di lancio e i contenuti

Il publisher Focus Entertainment e il team di sviluppo Saber Interactive hanno pubblicato oggi il nuovo aggiornamento gratuito "Reclamation" per Warhammer 40.000: Space Marine 2, e si tratta di un'aggiunta di notevole entità al gioco con tante novità, nonostante sia liberamente scaricabile da tutti gli utenti, presentate in un nuovo trailer.

Reclamation è un aggiornamento che arriva anche per celebrare il primo anniversario di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e porta con sé una nuova missione PvE per le modalità Operation e Strategem, oltre a una grande quantità di altri contenuti.

Il supporto per lo sparatutto in terza persona prosegue dunque anche a distanza di un anno con nuove aggiunte sostanziose, oltretutto in questo caso gratuite per gli utenti su PC, PS5 e Xbox Series X|S.