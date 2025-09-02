Space Marine 2 ha creato nuovi fan che pensano di saper tutto su Warhammer ma in realtà non hanno capito nulla

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato un enorme successo e la conseguenza è che tanti nuovi giocatori si sono avvicinati alla franchise e si sono appassionati ad esso. Il problema, però, è che Warhammer 40.000: Space Marine 2 mostra solo un frammento di ciò che è il mondo narrativo di questa saga e i nuovi fan si sono convinti che questo è tutto ciò che c'è da sapere.

La verità è che molti non sanno quasi nulla su Warhammer 40.000 e a spiegare la situazione è Tim Willits, capo di sviluppo di Saber Interactive.