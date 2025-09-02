Space Marine 2 ha creato nuovi fan che pensano di saper tutto su Warhammer ma in realtà non hanno capito nulla

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato un enorme successo e la conseguenza è che tanti nuovi giocatori si sono avvicinati alla franchise e si sono appassionati ad esso. Il problema, però, è che Warhammer 40.000: Space Marine 2 mostra solo un frammento di ciò che è il mondo narrativo di questa saga e i nuovi fan si sono convinti che questo è tutto ciò che c'è da sapere.
La verità è che molti non sanno quasi nulla su Warhammer 40.000 e a spiegare la situazione è Tim Willits, capo di sviluppo di Saber Interactive.
Alcuni esempi di ciò che i nuovi fan di Space Marine 2 non hanno capito
Ad esempio, spiega Willits, per molti nuovi fan di Warhammer 40.000: Space Marine 2 l'unica fazione del Chaos della saga sono i Thousand Sons, perché è l'unica presente nel videogioco. In realtà non lo sono, visto che esistono anche fazioni come Black Legion di Abaddon the Despolier, la Death Guard, gli Emperor's Children, gli Iron Warriors e molti altri.
Inoltre, i giocatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 si sono convinti che gli Space Marine possono solo essere di colore blu. Willits trova la cosa "alquanto divertente a essere onesto, il che è positivo per noi". Saber Interactive ovviamente è più che felice che ci siano così tanti nuovi fan (anche se non hanno del tutto capito come funziona Warhammer 40.000) visto che non solo ha ottenuto successo col videogioco, ma ha potuto espandere il tutto verso altri media.
Il protagonista del videogioco, Lt. Titus, è diventato parte del gioco da tavolo di Warhammer 40K con il proprio modellino e la propria scheda personaggio ma è anche stato immortalato in un episodio di Secret Level di Amazon, la serie antologica dedicata a vari videogiochi.
Games Workshop, proprietario di Warhammer 40.000, ha beneficiato del successo del gioco non solo per i guadagni dello stesso ma anche per l'arrivo di nuovi fan: molti negozi hanno dichiarato che nuovi fan hanno citato Space Marine 2 come motivo per l'acquisto di un set fisico di Warhammer 40K.
Ora bisognerà vedere se Space Marine 3, già confermato, espanderà le fazioni presenti nel gioco così da allargare il livello di conoscenza dei nuovi fan.