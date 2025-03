Warhammer 40.000: Space Marine 3 è stato annunciato ufficialmente

Focus Entertainment Publishing, Games Workshop e Saber Interactive hanno annunciato Warhammer 40.000: Space Marine 3 . Per il momento i dettagli latitano, ad esempio non sappiamo su quali piattaforme uscirà e quando, ma sicuramente la notizia farà la gioia dei milioni di fan dell'universo di Warhammer 40.000.

I primi dettagli su Space Marine 3

Nel comunicato ufficiale apprendiamo che lo sviluppo di Warhammer 40.000: Space Marine 3 è appena iniziato, dunque probabilmente dovremo attendere alcuni anni prima di vederlo in azione e approdare sugli scaffali dei negozi. Inoltre, Saber Interactive ha precisato che, nonostante l'avvio dei lavori sul nuovo episodio, continuerà a supportare attivamente Space Marine 2 (che del resto è stato pubblicato solo sei mesi fa) con nuovi contenuti e aggiornamenti nei prossimi anni.

"Siamo stati onorati dall'incredibile risposta dei fan in seguito al lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2. Continueremo a sostenere il gioco con contenuti entusiasmanti e aggiornamenti regolari nei prossimi anni. Oggi, siamo entusiasti di annunciare che l'avventura continuerà con Space Marine 3. I giocatori possono aspettarsi un'immersione nel gioco e una nuova avventura con una campagna coinvolgente, una modalità multigiocatore e innovazioni che ridefiniranno gli standard dei giochi d'azione in terza persona. Sviluppato in stretta collaborazione con Games Workshop, Warhammer 40.000: Space Marine 3 porterà il genere a nuove vette introducendo battaglie su larga scala ancora più spettacolari", ha dichiarato John Bert, Vice CEO di Focus Entertainment Publishing.

"Space Marine 2 ha dimostrato di essere un gioco trasformativo per Saber Interactive. È il culmine di tutto ciò che abbiamo imparato sullo sviluppo dei giochi nei nostri 25 anni di attività. Ora stiamo iniziando a sviluppare Space Marine 3, un gioco che porta con sé enormi aspettative da parte della nostra fanbase in rapida espansione. Mentre continueremo a supportare e a far crescere l'universo di Space Marine 2 nei prossimi anni, prenderemo tutti i nostri insegnamenti e li applicheremo a un gioco ancora più grande e spettacolare per il terzo capitolo. La consideriamo un'opportunità per creare una vera e propria lettera d'amore all'universo di Warhammer 40.000", ha dichiarato Matthew Karch, CEO di Saber Interactive.