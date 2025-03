Le microtransazioni di skate. possono arrivare fino a 99,99€ con un singolo acquisto

Come vi abbiamo già segnalato, da poco il team di skate., il videogioco di Eletronic Arts, ha aggiunto le microtransazioni, pur essendo ancora in fase di Closed Alpha.

Queste spese, dedicate a una valuta in-game necessaria per comprare oggetti cosmetici, non sono inoltre definitive, in quanto all'arrivo della versione Accesso Anticipato aperta a tutti ci sarà un reset completo. Ovviamente, al ripristino il giocatore riotterrà tutta la valuta in-game e potrà riusarla nuovamente, ma è chiaro che nel frattempo EA ha modo di monetizzare il videogioco e fare dei test per vedere quali sono le cifre migliori.

Parlando proprio di cifre, ora sappiamo anche quanto si può arrivare a spendere per le microtransazioni.