Il remake di Tony Hawk's Pro Skater 4 ha subito un cambiamento radicale che lascia perplessi i fan

Activision Blizzard ha confermato che il remake di Tony Hawk's Pro Skater 4 non avrà il free roam per la carriera, ovvero la possibilità di esplorare liberamente le ambientazioni, a differenza dell'originale.

Per chi non lo sapesse, pochi giorni fa è stato annunciato Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, una raccolta che include delle versioni completamente tirate a lucido del terzo e quarto capitolo della serie di skating, che presentano un comparto tecnico rinnovato, nuovi contenuti e modalità di gioco in singolo e multigiocatore.