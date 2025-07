Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi, arriva un nuovo video diario

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, e Activision ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando un nuovo video diario che ci porta dietro le quinte con Iron Galaxy Studios.

Il team di sviluppo ha parlato di com'è stato lavorare insieme a un'icona come Tony Hawk: per molti componenti dello studio si è trattato di un vero e proprio sogno che si avvera, vista la loro passione per la serie e per le gesta del celebre skater.

Come sappiamo, la raccolta riunisce due dei capitoli più iconici e amati della storica saga dedicata allo skateboarding, completamente ricostruiti da zero per offrire ai fan vecchi e nuovi un'esperienza mozzafiato all'altezza delle aspettative moderne.

Il lavoro svolto dagli sviluppatori è stato attento e rispettoso verso il passato, ma al tempo stesso proiettato verso il futuro: Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 propone una grafica spettacolare in alta definizione, con animazioni fluide e scenari dettagliatissimi che restituiscono il feeling originale con una veste visiva tutta nuova.