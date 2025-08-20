Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 per PS5 al suo minimo storico su Amazon: sfrutta la promo e acquistalo ad un super prezzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Tony Hawk's Pro Skater 3+4 per PS5 : l'offerta prevede l'applicazione di uno sconto del 30% che fa calare il prezzo del gioco fino al suo minimo storico: 34,99€ . Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il leggendario franchise dello skateboarding torna con Tony Hawk's Pro Skater 3+4 , una versione completamente rinnovata che promette di far rivivere ai fan l'adrenalina dei capitoli storici con un tocco moderno. Dopo il successo della riedizione dei primi due capitoli, non poteva mancare una versione aggiornata del terzo e del quarto.

Ulteriori dettagli sul gioco

Preparati a cimentarti con un roster ampliato di nuovi skater, a esplorare park inediti e a provare trick ancora più complessi, il tutto accompagnato da una colonna sonora potente e coinvolgente. La modalità multigiocatore online multipiattaforma ti permette di riunire il tuo gruppo di amici, con fino a 8 giocatori contemporaneamente pronti a sfidarsi nelle modalità classiche e in nuove varianti di gioco.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Per la prima volta, nelle versioni estese di Crea uno skater e Crea un park, sarà possibile non solo costruire e personalizzare i propri contenuti, ma anche condividere obiettivi personalizzati con la community. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.