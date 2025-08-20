Lo sparatutto in prima persona satirico High On Life 2 ha una data d'uscita ufficiale: il 13 febbraio 2026. Uscirà da subito per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, dove sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. L'annuncio è stato dato direttamente da Squanch Games, lo studio di sviluppo, che ha aggiunto ches arà disponibile anche tramite Game Pass.
Specie in pericolo
In High On Life 2 dovremo andare in giro per la galassia per trovare chi ha messo una taglia sulla testa della sorella del protagonista. Finiremo in mezzo a una cospirazione intergalattica, portata avanti da un enorme conglomerato farmaceutico, che, nemmeno a dirlo, minaccia la specie umana.
Chiaramente nel gioco torneranno le armi aliene parlanti, che tanto erano piaciute nel primo capitolo. Le nostre ci serviranno per affrontare le numerose sparatorie da cui sarà composto il gioco.
Tra le novità ci sarà un nuovo Skateboard, che ci permetterà di scappare dalle situazioni di pericolo, nonché un cast di personaggi arricchito da altre figure eccentriche e sovversive.
Tra i luoghi che andremo a visitare spiccano la più grande convention della galassia, uno zoo alieno per umani e su una lussuosa nave da crociera futuristica. Ce la faremo a resistere fino al 2026?