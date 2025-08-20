Lo sparatutto in prima persona satirico High On Life 2 ha una data d'uscita ufficiale: il 13 febbraio 2026. Uscirà da subito per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, dove sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. L'annuncio è stato dato direttamente da Squanch Games, lo studio di sviluppo, che ha aggiunto ches arà disponibile anche tramite Game Pass.