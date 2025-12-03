Il gameplay di High on Life 2 è stato mostrato in un video

IGN ha pubblicato un video di gameplay di High on Life 2 che include dieci minuti di sequenze in-game tratte dal nuovo capitolo della divertente serie sparatutto sviluppata da Squanch Games, in arrivo a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il filmato parte da una sequenza molto tranquilla, in cui il nostro persoanggio esplora l'insediamento di Pinkline Harbor su di un pianeta alieno, ma poi il confronto con due tizi innesca la violenza e dà vita a un primo, frenetico scontro a fuoco.
Le scene successive ruotano per lo più attorno all'esplorazione dello scenario e all'interazione con altri personaggi, che include anche la risoluzione di alcuni puzzle, ma non mncano ulteriori fasi di combattimento in cui vengono impiegate le diverse armi parlanti a disposizione del protagonista.
Le differenze rispetto all'originale High on Life sembrano evidenti, con il sequel che si pone come un progetto più ambizioso sotto diversi punti di vista, a partire dal discorso strutturale.
Un atteso ritorno
Annunciato lo scorso giugno, High on Life 2 conferma i propri tratti caratteristici, a partire dall'umorismo che molti pensavano fosse frutto esclusivo della collaborazione con Jason Roiland, ma a quanto pare si pone invece come il risultato di un lavoro corale e appassionato.
Com'è possibile notare nel video, inoltre, il sistema di movimento del gioco è stato rivoluzionato grazie all'introduzione di uno skateboard futuristico che consente di spostarsi rapidamente, saltare da un punto all'altro ed eseguire spettacolari acrobazie.
Allo stesso modo, le già citate armi parlanti sono dotate in High on Life 2 di abilità extra che si spingono al di là dei combattimenti e consentono di interagire con lo scenario in maniera inedita.